環保署：提前檢討空汙緊急應變辦法

2018-03-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨天西半部紅通通，台北101幾乎看不見。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 昨天中北部嚴重紅害，北部紅爆站日數一天，就破了去年全年數。根據環保署統計，去年北部紅爆站日數，台北市0站次，新北1站次，桃園2站次。昨天一天，台北市就達5站次，新北5站次，桃園2站次。對此，環團與學者都認為，預測資料就顯示昨天空氣汙染十分嚴重，應該比照颱風，提前開設緊急應變中心。

昨天西半部紅通通，台北101幾乎看不見，環保署指出，今天空氣汙染減少，但西半部地區仍有部分是橘色警戒，環保署今天上午6時，評估全台空氣品質回復中，各地應變指揮中心陸續解除，經評估也解除開設中央防制指揮中心。

環保署副署長詹順貴表示，之前有說空汙緊急應變辦法上路一年後開始檢討，接下來會提前檢討，檢討方向包括提前應變，只要預測未來8小時到12小時有嚴重程度，就要提早開設，環保署也會檢討除了鼓勵業者自主降載之外，也要有強制作為。

至於環保團體批評空汙預警慢半拍，環保署監資處處長張順欽表示，春天天氣變化大瞬息萬變，氣象預報模式不易準確預測，尤其台灣地形特殊，天氣加上地形兩個因素和在一起再增加預報困難。張順欽表示，現在氣象預報資料每6個小時更新一次，環保署根據最新的預報結果預報空氣品質。