熱檸檬水抗癌是假的 營養師解惑

2018-03-04 13:09 中央社 台北4日電



近日長輩群組間流傳「熱檸檬水可抗癌抗老」訊息，不少老人家信以為真。營養師表示，檸檬的營養素一旦遇熱就會被破壞，呼籲民眾勿聽信謠言，多運動、營養均衡更能維持健康。

該傳聞以「熱的檸檬水可以救你一輩子」為題，宣稱只要切2、3片檸檬片放進杯子並加入熱水，就會變成「鹼性水」，不僅可抗癌、治療高血壓，還能預防深靜脈栓塞、降低膽固醇，相當神奇。

日前有網友在衛生福利部國民健康署的「疑問醫答」專區對此傳聞提出疑問，彰化基督教醫院營養師陳燕華表示，檸檬的營養素一旦遇到熱水就容易受到破壞，而且食物不論是酸、是鹼，只要進入人體以後就會被體內酸鹼平衡系統中和，因此即便是「鹼性水」也無法改變體質。

陳燕華解釋，人之所以會生病，主要是由於人呼吸之後，氧氣在體內進行一連串代謝後產生的「自由基」，一旦自由基數量超過人體正常防禦範圍，就會損害細胞、引起發炎反應，導致老化與疾病。

不過，當人體面對細菌、病毒等異物侵入時，體內的防禦系統吞噬細胞也會產生超氧陰離子自由基，用來清除細菌或受感染的細胞，讓人又愛又恨。

至於熱檸檬水是否能治病，陳燕華強調，至今沒有研究證據證實有效，蔬果中的植化素雖然可以提高免疫力、促使癌細胞凋亡，但植化素卻非常容易因溫度被破壞，而且目前也無法透過營養食品補充，呼籲民眾勿信謠言。

陳燕華說，想加速體內廢物代謝、提高免疫力，不妨多喝白開水、飲食均衡、多運動，都是有效維持健康的辦法。