衛生紙漲價成定局？ 通路端：正洽談推出時機

2018-03-04 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



歷經一波的搶購，衛生紙的漲價風波似稍有平息，但據量販和超市的通路端業者指出，已接獲供應商的四月報價，正洽談推出的時機。圖／報系資料照 分享 facebook 歷經一波的搶購，衛生紙的漲價風波似稍有平息，但據量販和超市的通路端業者指出，在國際紙漿價格持續漲升下，衛生紙漲價已成定局，目前也已接獲供應商的四月報價，正洽談推出的時機。

在此波衛生紙漲價風起、民眾搶購時，台中市經濟發展局曾調查業者有無聯合壟斷情形，經發局官員上午表示，經過陸續以電話約談正隆、永豐餘等業者，業者表示目前生產都按表操課，依排定期程生產「目前無明確漲價訊息」。

經發局呼籲消費者，網路上也有消費者試算，其實搶購了衛生紙，與搶貨心力相比，可能頗不划算，民眾應該仔細評估，勿人云亦云。

來自通路端的消息則是，紙漿價格持續漲升下，業者都承受了一定的成本壓力，但衛生紙又是大宗的民生用品，漲價實在太敏感，因此在官員關心下，說話也就不得不小心，即使漲價，也會採取微調方式，儘量勿造成社會的波動。

對於有人質疑漲價是否是為了促銷炒作？超市人員說，其實衛生紙業者間的競爭十分激烈，若不是成本真的漲了，鮮有業者會為了多得一些利潤而干冒失去客戶的風險，因此應該不是刻意炒作。

楓康超市人員指出，目前的促銷活動持續中，像是可麗舒一百抽衛生紙一串10包僅售89元，邦尼熊8箱、每箱10串含運費8000元還送折疊腳踏車的活動也仍有，但衛生紙廠商四月的報價已來，漲價已是定局。