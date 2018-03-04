今高溫上看32度 明起兩波冷空氣接力周五低溫11度

2018-03-04 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年台灣燈會在嘉義，昨天中午飆到30.1度高溫。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

今天各地仍是多雲到晴天氣，中央氣象局表示，在持續偏南風的環境下，今天各地多雲到晴、依舊溫暖，高溫約在26至27度，中南部、宜蘭高溫上看32度，早晚低溫約18至23度，日夜溫差大；不過明天起將有兩波冷空氣接力影響台灣，第二波可達大陸冷氣團等級，北台灣將轉為濕冷的天氣，下周五最低溫下探11度。

氣象局表示，明天白天高溫普遍仍有29至31度，尤其台東地區仍有焚風發生機率，不過隨著鋒面逐漸接近並通過，各地降雨機率提高，北部、東半部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，中部地區、南部山區也有局部短暫陣雨，晚上開始東北季風增強，北台灣將明顯轉涼。

氣象局表示，下周二、三受東北季風影響，北台灣清晨夜晚低溫下探15度，高溫也只有20度左右，整天都頗有涼意，其他地區高溫約23至28度、低溫約17至20度，北部、東北部仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨機率。

緊接著下周四另一道鋒面接力通過，降雨範圍擴大，北部、東半部有短暫雨，中南部地區也有局部短暫雨，鋒面過後，另一波更強的冷空氣南下，強度以大陸冷氣團等級機率偏高，氣溫將再度下降。