「蚯蚓愛蚯蚓」能結婚嗎？看繪本怎麼教婚姻平權

2018-03-03 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



「我們結婚吧！」蚯蚓對蚯蚓說。

「好啊！」蚯蚓回答。

「等等！」蚱蜢說。「你們要結婚，得有人幫忙證婚才行。大家都是這麼做的，就由我來證婚吧！」

「你們得去弄個戒指戴在手指上才行，」蚱蜢說，「大家都是這麼做的。」

「可是你們還需要白婚紗、黑禮服、高帽子、很多很多的花，還有一個裹滿糖霜的蛋糕。」蜜蜂們說。

「不過，你們哪一個是新娘？」蜜蜂們問，「如果我們不知道誰是新娘，要我們怎麼當伴娘呢？」

「我可以當新娘。」蚯蚓說

「我也可以。」蚯蚓說。

「可是，你們倆總要有一個當新郎，不然我怎麼當伴郎？」甲蟲問。

「我可以當新郎。」蚯蚓說。

「我也可以。」蚯蚓說，「我們兩種都可以當。」

去年5月，大法官釋憲保障同性婚姻的權利，但也引發反同婚者的強烈反彈，面對同性婚姻這個全球關心、但也棘手的議題，到底要怎麼向年幼的下一代闡釋？很多家長難以啟齒，講也講不清楚。

聯經最新出版的繪本「蚯蚓愛蚯蚓」，跳脫人類的世界，以雌雄同體的「蚯蚓」為闡釋婚姻平權的主角，用簡單的故事，帶出父母難以啟齒的話題，告訴孩子何謂愛、何謂平等、何謂婚姻、何謂人權。

故事描述兩隻蚯蚓要結婚，蚱蜢、甲蟲、蜜蜂等好友七嘴八舌出主意。蚯蚓才了解原來結婚要這麼多儀式，又要伴郎、伴娘，又要婚戒、禮服、婚紗！好不容易都準備妥了，誰是新郎，誰是新娘，卻傻傻分不清楚？

究竟，蚯蚓和蚯蚓該如何與好友一同開心慶祝婚禮呢？最終，愛會克服一切！

兒童文學博士及繪本作家、本書譯者幸佳慧指出，這是個迷你故事，講著兩隻相愛的蚯蚓想結婚卻碰到旁人有很多意見的過程。蚯蚓幾個朋友想參與婚禮卻對儀式多所指點，蚯蚓耐著心一件件解決，但最後證婚人認為沒弄清楚誰是新郎、誰是新娘實在不合「規矩」，質疑了婚禮的正當性。原本只為了滿足朋友而配合的蚯蚓此時終於為自己說話了：「那麼，我們就來改變規矩吧。」

幸佳慧表示，作者以雌雄同體的蚯蚓當做主角是個絕妙巧思，它凸顯「結婚」的根本價值之爭：當兩方想結合時，到底是區分性別重要？還是想在一起的信念重要？要回答此問題，恐怕找不到比蚯蚓還適合的角色來演出了。

故事深入淺出探討癥結，讓人看到蚯蚓的朋友雖是善意，但其七嘴八舌的高見不過是不知其所以然的依樣畫葫。而插畫家克拉多的畫風看似簡約卻也豐饒，尤其當蚯蚓表達他們誰都可以是新郎與新娘時，畫家讓蜘蛛為兩位新人交換「著裝」，那幅混搭的畫面令人莞爾，也說出許多言外之音。

兩隻蚯蚓外表雷同，但一隻總是裂嘴笑，另一隻則是大眼睛，連三隻小蜜蜂的身體與特質也迥異。幸佳慧建議大人帶讀時，可利用這些細節引導孩子延伸到性別角色的討論，像是既然沒有兩個體是一模一樣，那麼能否要求所有的人簡約分成男生和女生兩種？並只能依照前人規定的角色扮演他們的人生？兩人想在一起只能按造同一個腳本進行結婚儀式？經過蚯蚓的示範演出，孩子給出的答案肯定會比那些昆蟲意見來得高明！

聯經指出，本書獲2017年美國明尼蘇達州圖書獎（Minnesota Book Awards），以下是美國知名報刊的書評：

「奧斯泉和克拉多將原本兩隻蚯蚓的婚禮變成了一場彷彿馬戲團的表演，狡猾地將同性婚姻與異性婚姻的爭議整個翻轉過來……就如同在生活中，愛往往會戰勝一切。」──美國《科克斯評論》星級書評

「如何向年輕讀者解釋一場革命運動？這本書是最棒的開始。」──美國《出版者周刊》星級書評

「這是個機智而令人玩味的故事……對於想向孩子解釋婚姻平權的大人們，這絕對是個實用易讀的好工具。」──美國《童書中心月報》