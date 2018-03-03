明高溫上看32度 下周最低溫下探11度

2018-03-03 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明天天氣多雲到晴，白天各地依舊相當溫暖，高溫普遍在26至27度，中南部、宜蘭高溫上看32度，不過早晚低溫仍約18至23度，日夜溫差大。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天中午台東大武高溫達到35.8度，恆春也有31.9度、嘉義31.5度，中央氣象局表示，明天仍是多雲到晴，在持續偏南風的環境下，白天各地依舊相當溫暖，高溫普遍在26至27度，中南部、宜蘭高溫上看32度，不過早晚低溫仍約18至23度，日夜溫差大，民眾要別留意。

不過冬天衣服別急著收，氣象局預估，下周一鋒面逐漸接近並通過，各地降雨機率提高，北部、東半部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，中部地區、南部山區也有局部短暫陣雨，白天高溫普遍仍有29至31度，尤其台東地區仍有焚風發生機率，但晚上開始東北季風增強，北台灣將明顯轉涼。

氣象局表示，下周二、三受東北季風影響，北台灣清晨夜晚低溫下探15度，高溫也只有20度左右，整天都頗有涼意，其他地區高溫約23至28度、低溫約17至20度，北部、東北部仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨機率。

氣象局表示，下周四另一道鋒面通過，降雨範圍擴大，北部、東半部有短暫雨，中南部地區也有局部短暫雨，鋒面過後，另一波更強的冷空氣南下，強度以大陸冷氣團等級機率偏高，氣溫將再度下降。

下周五、六受到東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部低溫下探11至14度，南部及花東則約16至17度，不過周五會由濕轉乾、各地降雨逐漸減少，下周六也將會是多雲到晴的天氣。