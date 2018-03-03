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80分貝環境待4小時 大學生夜唱後失去聽力

2018-03-03 20:09聯合報 記者羅真╱即時報導

你知道嗎？K歌有可能K成突發性耳聾！醫師指出，在聲音強度80分貝的環境待4小時，或在90分貝的環境待2小時就會損傷聽力，在KTV包廂等密閉空間，駐波在牆壁間不斷迴旋反彈，帶來的傷害往往更甚，臨床上不乏大學生夜唱狂歡後釀成單耳失聰。

中山醫學大學附設醫院電子耳中心主任何旭爵說明，聲音進入耳道將使耳膜震動，震動能量經由聽骨傳至內耳，內耳中的毛細胞隨之震動，並發出電位傳遞至腦部，腦部就將之詮釋為聲音。一旦毛細胞過度震動，其支架可能受損、斷裂，此時外界聲音再進到耳內，毛細胞纖毛可能不太會動，也就聽不清楚，或者外界根本沒有聲音傳入，毛細胞纖毛卻自己亂動，也就是耳鳴現象。

「在聲音強度80分貝的環境待4小時，或在90分貝的環境待2小時，就會損傷聽力」，何旭爵表示，一般在安靜環境中對面溝通，聲音強度為40分貝左右，有汽機車行經的道路，其聲音強度在50、60分貝左右，而KTV、夜店、紡織廠、鋼鐵廠、打靶場等就有可能達80至100分貝。

何旭爵特別指出，在KTV包廂等密閉空間，駐波在牆壁間不斷迴旋反彈，帶來的傷害往往更甚。類似的情況也出現在耳機使用上，尤其「耳內式耳機」的空氣容積比「耳罩式耳機」更小，駐波不易釋放，對聽覺的損害風險更高。

「唱K、狂歡，適度就好」，何旭爵說，在唱KTV的過程若聽力還好，但感覺耳朵悶悶的或有耳鳴症狀，就得警覺是聽力即將發生損害的前兆，建議趕快離場、休息；聽力損害若不嚴重，身體仍有自我修復機制。他也提到，均衡飲食、適度運動、多喝水等一般性身體保養原則，同樣適用於聽覺健康的維護，就有研究顯示，是否持有這些養生原則，與10年後聽力損失情況有顯著相關性。

醫師指出，在聲音強度80分貝的環境待4小時，或在90分貝的環境待2小時就會損傷聽...
醫師指出，在聲音強度80分貝的環境待4小時，或在90分貝的環境待2小時就會損傷聽力，在KTV包廂等密閉空間，駐波在牆壁間不斷迴旋反彈，帶來的傷害往往更甚。 記者羅真／攝影
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