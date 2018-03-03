航空母艦形容女體 國教院:辭典功能為紀錄語言痕跡

2018-03-03 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



教育部委託國家教育研究院維護的教育部成語典與教育部重編國語辭典修訂本網站，出現「航空母艦」一詞，釋義卻包括「形容女人身軀龐大」，引發網友質疑性別歧視。對此，國教院國語辭典編審會總編輯許學仁表示，以「航空母艦」形容女性身體一詞源自新聞媒體，且使用頻繁，辭典的功能之一是「紀錄語言使用的痕跡」，不涉價值判斷。

根據網站，教育部成語典與教育部重編國語辭典修訂本，對「航空母艦」的釋義有兩種：

一、能載運轟炸機、魚雷機及戰鬥機等攻擊武器的大型軍艦。有廣大的飛行甲板，以供各型飛機起落。指揮臺及其他操縱設備則位於甲板旁側，並配有對空武器以自我防衛。

二、形容女人身軀龐大。如：「她的身材，真像航空母艦。」

為什麼「航空母艦」算成語?許學仁指出，在成語典中，「航空母艦」是放入「附錄」而非「正文」。網站也提醒，「附錄資料為提供研究基礎，收錄較廣，若為教學利用，請以正文中的『主條成語』為主。」

他解釋，成語典的「附錄」蒐集許多在新聞媒體中頻繁使用的「活躍詞彙」、或是當時的流行語。他指出，用「航空母艦」形容女性身龐大的釋義，早在他6年前接任總編輯前已出現於辭典中。而從2013到2016年，形容女性身體為「航空母艦」的用法仍不斷在新聞媒體出現，屬「活躍詞彙」。

若學生查辭典學會用「航空母艦」來造句怎麼辦？許學仁認為，辭典的功能不只是讓學生學作文，更重要的是「留住語言的歷史痕跡」，讓後代了解詞彙的原始意義。他舉例，辭典中也收錄40年前在台灣社會流行的詞彙「肉彈」，釋義「肉彈」為「謔稱身材豐滿，刻意表露性感的女人。如：這位女星只希望演技受肯定，拒當性感肉彈。」

許學仁說，「肉彈」用今天的眼光來看，也有歧視、貶低女性之意。但若將其刪除，便會讓此一辭彙在台灣語言史上徹底消失。但辭典的重要功能，便是「留下語言使用的痕跡」，讓後代知道這個詞彙當初使用的意思。

許學仁強調，「航空母艦」形容女性身體的釋義，早在他接任前便寫於辭典。而他以語言學者的身分來看，認為「航空母艦」是藉詞語的「物性」描繪身體龐大之人，又因只有航空「母」艦而沒有航空「父」艦，因此只用於女性身上。他認為，並無貶低女性之意。