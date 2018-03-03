親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

空汙警報來襲 國健署建議外出返家別忘洗鼻孔

2018-03-03 17:47聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

近日空氣品質拉警報，每當空汙警報響起，急診就診人數皆增加。三總急診內科主任藍國徵表示，過去也曾有研究顯示空汙與過敏正相關，提醒體質敏感或本身患有肺部疾病者，空汙嚴重時盡量別出門；衛福部國健署則呼籲，空汙警報時外出返家後記得洗臉、洗鼻孔，降低風險。

藍國徵表示，研究顯示空汙危害人體健康，且急診人數增加與空汙警報正相關。根據臨床觀察，空汙警報發布後，急診就診人數會增加，通常是本身有過敏感體質的民眾，容易因空汙誘發症狀，有時也不一定會在警報當天發作，也可能隔天或是過兩天才來就診。

衛福部國健署社區健康組長林莉茹說，PM2.5對於小朋友或老年人，可能會誘發眼痛、喉嚨痛等症狀，若是原先就有類似症狀的患者，PM2.5濃度增加會讓這些症狀更加嚴重，建議這群民眾在空汙警報後減少外出。

民眾若一定要外出，建議外出時戴口罩，返家後應立即用清水清洗臉部、鼻孔，可將清水潑在衛生紙，擦拭鼻孔周圍即可，避免外沾附在皮膚上的PM2.5，因沾附時間長反而被吸入，也增加罹患肺部疾病的風險。

不過，別以為窩在家中就沒事，林莉茹說，家中有室內廚房，或家中灰塵多，也會增加吸入PM2.5的機會，呼籲在家中烹調料理，一定要打開抽油煙機，必要時也可以使用空氣清淨機，不過每款空氣清淨機的效果不同，最好的方法仍就是保持家中清潔，減少家中暴露在油煙之中。

據環保署預估，北部空品區因風速偏弱，大氣擴散條件不佳，汙染物持續累積為「紅色警示...
據環保署預估，北部空品區因風速偏弱，大氣擴散條件不佳，汙染物持續累積為「紅色警示(對所有族群不健康)」，有民眾出門戴上口罩抵抗空汙。記者鄭清元／攝影
分享

PM2.5衛福部國健署
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

母親晚年記憶力退化 蔡總統曾分享照顧心得

2018-03-03 18:33

搭捷運賞櫻花 這裡花況最佳

2018-03-03 18:04

生男生女 婦科名醫：和姿勢大有關係

2018-03-03 17:34

飛吉隆坡888元！亞航全線優惠　春節9連休也有票

2018-03-03 19:19

翠綠海藻佈滿岸邊奇石！1年僅1次的「老梅石槽」正美

2018-03-03 19:18

胖子新增一項副作用 比一般人提早「耳背」

2018-03-03 18:24

燒稻草波及電車線 台鐵嘉義民雄恢復通車影響25830人

2018-03-03 18:13

航空母艦形容女體 國教院:辭典功能為紀錄語言痕跡

2018-03-03 18:03

台鐵電車線受損 3點58分單線雙向通車

2018-03-03 16:31

北大學生自辦「紙飛機路跑」　還有家長抱小孩參加

2018-03-03 16:15

影╱台鐵嘉義段燒壞電車線 下午暫通東正線

2018-03-03 14:31

在地佳肴／飯店也推無菜單料理

2018-03-03 13:08

名店美食／茶壺上菜 賣的是雞湯

2018-03-03 13:06

名店美食／麻辣鍋新品牌 辣中帶果香

2018-03-03 13:01

今明熱翻 下周又急凍11度低溫

2018-03-03 12:51

扯！民眾燒稻草火勢過大 台鐵嘉義=大林間暫不通

2018-03-03 12:12

善變的春天！未來一周天氣從夏天變冬天

2018-03-03 09:57

吳德榮：今起3天熱如夏 下周四後冷如冬

2018-03-03 07:00

今明飆高溫31度 下周兩波冷氣團低溫下探11度

2018-03-03 04:58

健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在

2018-03-03 00:25

過年放鞭炮 視網膜竟震到「裂孔」

2018-03-03 00:23

雷射治眼疾 醫師變千手觀音

2018-03-03 00:20

統一發票 上半年六獎增為5組

2018-03-03 00:09

蘇花改開放大客車 加速評估

2018-03-03 00:09

花蓮觀光補助恐虛晃一招 方案多業者看嘸

2018-03-03 00:09

氣象法首度開鍘 林湧森違法預測地震挨罰20萬

2018-03-02 23:42

鼓勵回收╱廢電池換二手書、垃圾袋

2018-03-02 23:32

提燈電池未回收 1顆可汙600公噸水

2018-03-02 23:26

氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震

2018-03-02 22:40

冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度

2018-03-02 21:26

首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬

2018-03-02 21:25

Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說

2018-03-02 21:17

澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進

2018-03-02 21:17

運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己

2018-03-02 21:16

林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬

2018-03-02 20:40

快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來

2018-03-02 19:49

亞洲病人瓣膜狹窄較年輕 血壓正常不代表健康

2018-03-02 17:42

影／來菜市場看藝術展！ 探尋萬華新富町市場

2018-03-02 17:13

狂！公車到不了的圖書館 借書率冠全台

2018-03-02 16:46
看更多

熱門文章

林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬

2018-03-02 20:40

氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震

2018-03-02 22:40

今明飆高溫31度 下周兩波冷氣團低溫下探11度

2018-03-03 04:58

冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度

2018-03-02 21:26

台大校園徵才 台積電、鴻海等242家廠商釋出逾2萬職缺

2018-03-03 11:22

吳德榮：今起3天熱如夏 下周四後冷如冬

2018-03-03 07:00

扯！民眾燒稻草火勢過大 台鐵嘉義=大林間暫不通

2018-03-03 12:12

Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說

2018-03-02 21:17

生男生女 婦科名醫：和姿勢大有關係

2018-03-03 17:34

氣象法首度開鍘 林湧森違法預測地震挨罰20萬

2018-03-02 23:42

首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬

2018-03-02 21:25

真正的貓王表竟是歐米茄 私藏逸品5月公開競標

2018-03-03 08:46

今日星座運勢／水瓶 主動展現魅力 避免自怨自哀

2018-03-03 00:00

善變的春天！未來一周天氣從夏天變冬天

2018-03-03 09:57

運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己

2018-03-02 21:16

蘇花改開放大客車 加速評估

2018-03-03 00:09

影／日本京都祕境美山 迷你版合掌村

2018-03-03 08:31

影╱台鐵嘉義段燒壞電車線 下午暫通東正線

2018-03-03 14:31

搭捷運賞櫻花 這裡花況最佳

2018-03-03 18:04

2018台大校園徵才博覽會上午開跑

2018-03-03 11:24

雷射治眼疾 醫師變千手觀音

2018-03-03 00:20

世界擁有最多衣服的小屁孩 比利時尿尿小童換客裝

2018-03-02 19:37

花蓮觀光補助恐虛晃一招 方案多業者看嘸

2018-03-03 00:09

憑聚餐照75折！王品迷Hen多 一天破2000張

2018-03-03 13:24

健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在

2018-03-03 00:25

提燈電池未回收 1顆可汙600公噸水

2018-03-02 23:26

台鐵電車線受損 3點58分單線雙向通車

2018-03-03 16:31

大樂透獎號 獎號：31、48、01…

2018-03-02 21:07

激推 日本5大追櫻名所！每晚房價1,438元起

2018-03-03 13:31

澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進

2018-03-02 21:17

北大學生自辦「紙飛機路跑」　還有家長抱小孩參加

2018-03-03 16:15

台大就業博覽會新南向專區 鎖定僑生、新二代

2018-03-03 10:58

空汙警報來襲 國健署建議外出返家別忘洗鼻孔

2018-03-03 17:47

航空母艦形容女體 國教院:辭典功能為紀錄語言痕跡

2018-03-03 18:03

母親晚年記憶力退化 蔡總統曾分享照顧心得

2018-03-03 18:33

看到美食名單就餓了 京料理名店百元有找吃得到

2018-03-03 14:43

快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來

2018-03-02 19:49

台大校園徵才 台積電、鴻海等釋2萬職缺

2018-03-03 12:52

不輸「榻榻米」星巴克 藍瓶咖啡京都首店改造百年町屋

2018-03-01 18:47

今彩539開獎 獎號：25、27、10...

2018-03-02 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top