空汙警報來襲 國健署建議外出返家別忘洗鼻孔

2018-03-03 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



近日空氣品質拉警報，每當空汙警報響起，急診就診人數皆增加。三總急診內科主任藍國徵表示，過去也曾有研究顯示空汙與過敏正相關，提醒體質敏感或本身患有肺部疾病者，空汙嚴重時盡量別出門；衛福部國健署則呼籲，空汙警報時外出返家後記得洗臉、洗鼻孔，降低風險。

藍國徵表示，研究顯示空汙危害人體健康，且急診人數增加與空汙警報正相關。根據臨床觀察，空汙警報發布後，急診就診人數會增加，通常是本身有過敏感體質的民眾，容易因空汙誘發症狀，有時也不一定會在警報當天發作，也可能隔天或是過兩天才來就診。

衛福部國健署社區健康組長林莉茹說，PM2.5對於小朋友或老年人，可能會誘發眼痛、喉嚨痛等症狀，若是原先就有類似症狀的患者，PM2.5濃度增加會讓這些症狀更加嚴重，建議這群民眾在空汙警報後減少外出。

民眾若一定要外出，建議外出時戴口罩，返家後應立即用清水清洗臉部、鼻孔，可將清水潑在衛生紙，擦拭鼻孔周圍即可，避免外沾附在皮膚上的PM2.5，因沾附時間長反而被吸入，也增加罹患肺部疾病的風險。