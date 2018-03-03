g0v公民科技獎 創新科技反應社會

相關新聞
氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震2018-03-02 22:40
在地佳肴／飯店也推無菜單料理2018-03-03 13:08
名店美食／茶壺上菜 賣的是雞湯2018-03-03 13:06
名店美食／麻辣鍋新品牌 辣中帶果香2018-03-03 13:01
今明熱翻 下周又急凍11度低溫2018-03-03 12:51
扯！民眾燒稻草火勢過大 台鐵嘉義=大林間暫不通2018-03-03 12:12
善變的春天！未來一周天氣從夏天變冬天2018-03-03 09:57
吳德榮：今起3天熱如夏 下周四後冷如冬2018-03-03 07:00
健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在2018-03-03 00:25
過年放鞭炮 視網膜竟震到「裂孔」2018-03-03 00:23
雷射治眼疾 醫師變千手觀音2018-03-03 00:20
統一發票 上半年六獎增為5組2018-03-03 00:09
蘇花改開放大客車 加速評估2018-03-03 00:09
花蓮觀光補助恐虛晃一招 方案多業者看嘸2018-03-03 00:09
氣象法首度開鍘 林湧森違法預測地震挨罰20萬2018-03-02 23:42
鼓勵回收╱廢電池換二手書、垃圾袋2018-03-02 23:32
提燈電池未回收 1顆可汙600公噸水2018-03-02 23:26
冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度2018-03-02 21:26
首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬2018-03-02 21:25
Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說2018-03-02 21:17
澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進2018-03-02 21:17
運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己2018-03-02 21:16
林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬2018-03-02 20:40
快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來2018-03-02 19:49
亞洲病人瓣膜狹窄較年輕 血壓正常不代表健康2018-03-02 17:42
影／來菜市場看藝術展！ 探尋萬華新富町市場2018-03-02 17:13
狂！公車到不了的圖書館 借書率冠全台2018-03-02 16:46
裕隆日產汽車創新風雲賞 決選隊伍正式出爐2018-03-02 16:14
北捷竹圍站有人入侵軌道 列車暫停班次延誤2018-03-02 16:06
搶AI亞洲國際飛鏢賽資格 開放報名不到5分鐘搶光名額2018-03-02 15:52
2018全台燈節 免費小提燈領取攻略2018-03-02 15:22
植牙好還是假牙好？先了解植牙是什麼2018-03-02 15:00
真相只有一個！國圖：國人最愛看的漫畫是柯南2018-03-02 15:00
很熱嗎？明後天更熱！下周最冷14度2018-03-02 14:54
全國首批重型露營拖車駕照考試 一半過關2018-03-02 14:52
自閉生「只欠栽培」 學疊杯半年贏17冠2018-03-02 14:19
議員批北市府失能 市場處：秋節提早因應2018-03-02 14:12
少吃還是變胖？快來看看是不是有「發胖壞習慣」？2018-03-02 13:57
咖啡豆越陳越香？網路傳言醫師狠打臉2018-03-02 13:53
熱門文章
林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬2018-03-02 20:40
氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震2018-03-02 22:40
今明飆高溫31度 下周兩波冷氣團低溫下探11度2018-03-03 04:58
冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度2018-03-02 21:26
狂！公車到不了的圖書館 借書率冠全台2018-03-02 16:46
北捷竹圍站有人入侵軌道 列車暫停班次延誤2018-03-02 16:06
吳德榮：今起3天熱如夏 下周四後冷如冬2018-03-03 07:00
扯！民眾燒稻草火勢過大 台鐵嘉義=大林間暫不通2018-03-03 12:12
Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說2018-03-02 21:17
台大校園徵才 台積電、鴻海等242家廠商釋出逾2萬職缺2018-03-03 11:22
氣象法首度開鍘 林湧森違法預測地震挨罰20萬2018-03-02 23:42
搶AI亞洲國際飛鏢賽資格 開放報名不到5分鐘搶光名額2018-03-02 15:52
首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬2018-03-02 21:25
ETUDE HOUSE新樣貌！ 售價降幅約25％以上2018-03-02 16:23
今日星座運勢／水瓶 主動展現魅力 避免自怨自哀2018-03-03 00:00
運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己2018-03-02 21:16
蘇花改開放大客車 加速評估2018-03-03 00:09
影／日本京都祕境美山 迷你版合掌村2018-03-03 08:31
周湯豪很會演 整個紐約都是他的攝影棚2018-03-02 16:20
善變的春天！未來一周天氣從夏天變冬天2018-03-03 09:57
雷射治眼疾 醫師變千手觀音2018-03-03 00:20
世界擁有最多衣服的小屁孩 比利時尿尿小童換客裝2018-03-02 19:37
2018台大校園徵才博覽會上午開跑2018-03-03 11:24
花蓮觀光補助恐虛晃一招 方案多業者看嘸2018-03-03 00:09
健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在2018-03-03 00:25
亞洲病人瓣膜狹窄較年輕 血壓正常不代表健康2018-03-02 17:42
2018全台燈節 免費小提燈領取攻略2018-03-02 15:22
大樂透獎號 獎號：31、48、01…2018-03-02 21:07
大啖日本和牛！ 牛角3月8號前推限量優惠290元2018-03-02 18:22
提燈電池未回收 1顆可汙600公噸水2018-03-02 23:26
裕隆日產汽車創新風雲賞 決選隊伍正式出爐2018-03-02 16:14
澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進2018-03-02 21:17
強悍女人味 Chloe新設計新表情2018-03-02 17:35
氣墊粉餅變精品配件 這兩牌搞限量超搶手2018-03-02 16:59
憑聚餐照75折！王品迷Hen多 一天破2000張2018-03-03 13:24
台大就業博覽會新南向專區 鎖定僑生、新二代2018-03-03 10:58
快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來2018-03-02 19:49
激推 日本5大追櫻名所！每晚房價1,438元起2018-03-03 13:31
今彩539開獎 獎號：25、27、10...2018-03-02 21:07
影／來菜市場看藝術展！ 探尋萬華新富町市場2018-03-02 17:13
留言