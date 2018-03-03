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善變的春天！未來一周天氣從夏天變冬天

2018-03-03 09:57聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

元宵節剛結束，今明兩天高溫就達30、31度，好像夏天一樣。中央氣象局表示，春天季節交替的過度期，氣候不穩定，下周一下半天鋒面通過，北部中午還有29度高溫，深夜就會降到18度。下周4、5另一波鋒面通過，可達冷氣團等級，北部甚至可能出現11度低溫。今起一周的天氣型態好像洗三溫暖。

中央氣象局預報員張承傳表示，今明兩天吹南風，風勢較弱，致空氣擴散不佳，要等到下周一下午東北風增強後，若沒有夾帶境外汙染物，空氣品質才可望轉好。

台北今天高溫約29度，明天高溫約增1度，西半部可望達30、31度，東半部也有28、29度，張承傳說，除了高溫，雲層稀薄，是晴朗的好天氣，原本適合出遊，但今明兩天空氣擴散不佳，敏感體質的民眾出門最好戴口罩。

下周一東北風增強，北部、中部、東半部和南部山區會出現降雨，而且雨勢還滿明顯，白天最高溫29度，但到深夜會降到18度，又回到濕濕冷冷的冬季天氣型態。張承傳提醒早出晚歸的民眾，出門除了要攜帶雨具，還要帶冬衣。

下周下半場另一波鋒面通過，張承傳說，那波鋒面會達冷氣團等級，北部降溫更為明顯，低溫約12、13度，甚至不排除降到11度；中部低溫約14至15度，南部17至18度。

時序進入霧季，下周一之前西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機請注意航班資訊。

今天上午霧鎖基隆，一片霧茫茫。記者游明煌／攝影
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