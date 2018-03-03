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吳德榮：今起3天熱如夏 下周四後冷如冬

2018-03-03 07:00聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天至下周一白天各地晴時多雲、天氣穩定，氣溫續升；白天溫暖微熱，西半部高溫超過30度以上，早晚偏涼，日夜溫差達10度之多。今天至下周一大氣穩定，西南部清晨及金馬容易有霧、西半部空氣品質也較差；請隨時注意相關單位的監測報告及其所發布的特報。

他說，下周一晚上鋒面接近，北台灣降雨機率提高。下周二東北風南下，迎風面北部及東半部有局部雨，天氣轉涼；背風面中南部仍為晴朗穩定的天氣。下周三東北風減弱，氣溫回升。

他表示，下周四至下周六另一股強冷空氣南下，氣溫再降，天氣明顯轉冷。目前模式模擬的強度相當強，中部以北沿海空曠地區的最低氣溫，大約可降至11度左右，都會區則可降至12、13度；由於是第6至8天的模擬，有一定的誤差存在，模式會再調整，需要持續觀察；但天氣明顯轉冷，是無法避免的。與本周暖熱相比乍暖還寒，得多注意氣溫的變化，小心別感冒了。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。明天偏南風環境下，各地大多為溫暖舒適、多雲到晴的天氣，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，預測各地高溫約28至30度，南台灣甚至上看31度。

下周一鋒面通過，水氣增多，天氣轉為不穩定，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣，中部地區及南部山區亦有局部短暫雨，南部平地大致為多雲的天氣；而隨後東北季風增強，北部及東北部天氣將逐漸轉涼。

下周二、下周三為東北季風影響的天氣型態，北台灣一整天天氣較涼，高溫約20度上下，低溫約15至17度；中南部高溫約27至29度，低溫約16至19度，日夜溫差稍大，請注意衣物增減，至於花東氣溫約18至24度，感受舒適到偏涼；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有飄雨的機率，其他地區雲量稍多。

下周四另一鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫再度下降，整體氣溫較前兩天再降低2度左右；北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

下周五東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣、東北部一整天天氣稍偏冷，北部、東北部高溫17、18度，低溫大約11至14度；中南部高溫約23至25度，低溫約14至17度；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，中南部亦有局部短暫雨的可能。

時序進入霧季，下周一之前西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機請注意航班資訊。

氣象局說，10日至12日東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱影響，氣溫逐漸回升，但迎風面降雨機率較高，且時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

今天白天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站
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