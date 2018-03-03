今明飆高溫31度 下周兩波冷氣團低溫下探11度

2018-03-03 04:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



昨天午後嘉義飆上30.1度、恆春也達到30度，不少民眾都換上短袖出門，不過氣象局提醒冬天衣物先別收，今明天各地仍是多雲到晴、溫暖舒適天氣，北部高溫28至29度、中南部高溫可達30至31度，不過下周一開始接連兩波冷空氣來襲，溫度一路下滑，周四、周五鋒面報到，北部低溫將可能下探11度。

氣象局預報員劉沛滕表示，今明天各地仍是溫暖舒適的天氣，只有東半部、西部山區有零星短暫雨，不過下周一鋒面通過、水氣增多，天氣轉為不穩定，各地上午仍是晴朗溫暖天氣，下午全台開始降雨，尤其北部、東北部最明顯，晚上東北季風增強，北部、東北部將逐漸轉涼，從白天29度高溫下滑到晚間18度。

劉沛滕表示，下周二、三受到東北季風影響，北台灣一整天天氣較涼，高溫約20度上下、低溫約15至17度，中南部高溫約27至29度，低溫約16至19度，日夜溫差較大，花東氣溫則約18至24度，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨機率，其他地區雲量增多。

氣象局預估，下周四另一波鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫也將再度下降，北部、東半部有短暫陣雨，周五、周六清晨最冷，北部低溫下探，台北低溫下探13度，北部地區低溫有可能下探11度，中南部地區高溫約23至25度、低溫約14至17度。