氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震

2018-03-02 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



署名「台灣地震預測研究所所長」的林湧森多次公開違法預測地震，且不理會勸導，已依氣象法開罰新台幣20萬元。 圖／取自林湧森youtube 分享 facebook

自稱「地震預測研究所所長」的民眾林湧森，長年在臉書貼文預測地震，今年2月6日花蓮強震過後，他不斷在臉書上預測會有更大地震出現，引起民眾恐慌並向氣象局檢舉，中央氣象局今天證實，林預測地震並發布已造成民間恐慌及災防單位困擾，3月1日已依「氣象法」向他開罰20萬並寄出懲處書，這是氣象法1984年上路以來首件裁罰案，

林湧森接受記者採訪表示「氣象局終於肯開我罰單！這是對的。」他說，5年前他曾預測會有地震，但因器材有限，預測宜蘭大地震，結果同時段南投發生規模六地震，當時氣象局要求撤新聞、撤他的部落格，卻未開罰，「我就是希望換個氣象局長能罰我」，「這代表我是準確預測被罰，而不是製造恐慌或亂說」，他希望藉此「把新聞鬧大」，讓全世界都採用他的方法預測地震。

林湧森1969年次，他表示，自己是清華大學物理系畢業、交大物理研究所肄業，他曾在科學園區擔任程式設計師10年，後來跳槽到美商電腦公司，雖然最後被裁員、但當時月薪高達8萬2，讓他難以再找別份工作，最後回宜蘭當家教，教學生物理、微積分，才沒多久學生成績突飛猛進，學生也建議他自己去考研究所。

林湧森說，他當時閒著就去考宜蘭生物機電系，由於同時牽涉到生物、機械和電，他開始做植物電訊號的研究，也模仿國外有名的實驗，以一台測量電壓的儀器，正極的線接到番茄葉柄、負極的線接到泥土裡，此時會是一條水平的線，但當燒葉片5分鐘後，會出現1分鐘1個U字型的訊號，持續30至60分鐘。

林湧森說，當時他做了7天，做了幾次發現突然出現非常快速的訊號，「我知道這是大發現！」沒想到5天後就發生汶川大地震。他說，這次偶然發現後讓他十分興奮，但「番茄太容易死掉」，他後來改用豆腐、水，最後改為使用空氣，他在全球20幾個測站使用空氣預測地震，將儀器正、負極「空接」，可以明確預測地震發生的年、月、日及時間，並有1天以內的誤差。

林湧森說，他預測地震10年，大多數都是預測國外的地震，氣象局不會管，但5年前他第一次預測台灣一場規模六點多的地震，當時他也是利用植物電訊號預測他的「正東方」有地震，但因為當時只有宜蘭有儀器，所以預測宜蘭發生地震，結果後來同個時段內是南投發生規模六點多地震，「網友都說我不準，但那是因為我儀器只有宜蘭有，其實非常準」。

林湧森說，當時有上電視新聞，但氣象局很緊張、要他撤掉，也把他在痞客邦、無名小站的部落格撤掉，於是他改使用google，氣象局也請他在7天內改善，「但我沒有理氣象局，也請氣象局開罰單」，「因為我是準確預測地震被罰、不是製造恐慌或亂說」，這次終於被開罰，他說，他希望把新聞鬧大，「讓全世界的人，都用我的方式預測地震」。

氣象局表示，氣象法雖開放取得許可的民間人士可預測氣象，但從未開放預報地震，主要原因是台灣位處地震帶上、地震活動頻繁，平均每年地震超過4萬次、規模5以上也有20餘次，國內外科技至今無法有效預測地震，若民間人士隨意發布，會造成民間恐慌及災防單位困擾。

氣象局表示，民眾檢舉林湧森後，氣象局已先給予一次立即停止限期改善處分書，但林湧森在規定期限內並無回應，氣象局「怕他忘記」又再給予一次呈述意見的機會，要求立即停止並限期改善，但他仍未回應並仍持續發布地震預測，因此按照行政程序裁罰。