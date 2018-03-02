首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬

2018-03-02 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



署名「台灣地震預測研究所所長」的林湧森多次公開違法預測地震，且不理會勸導，已依氣象法開罰新台幣20萬元。 圖／取自林湧森youtube 分享 facebook

自稱「地震預測研究所所長」的民眾林湧森，長年在網路貼文預測地震，今年2月6日花蓮強震過後他不斷在臉書上預測會有更大地震出現，引起民眾恐慌並向氣象局檢舉，中央氣象局今天證實，昨天已依「氣象法」向林湧森開罰並寄出懲處書，這是氣象法上路以來首件裁罰案。

對於氣象局開罰，林湧森在臉書貼文回應，「我預測地震10年，終於獲得學術生涯的里程碑：我成為人類歷史上唯一因為準確預測地震而被政府罰款的人。」

氣象局表示，氣象法1984年制定時以來從未開放民間人士預報地震，2004年曾修訂增列罰則，2015年再次修正為民間人士若取得天氣預報許可，可自行預報，但若對於災害性天氣如颱風、豪雨等不可預報，但這只是天氣的方面，地震從氣象法立法以來從未開放。

根據氣象法第18條第1項規定，機關、學校、團體或個人經中央氣象局許可者，得發布氣象或海象之預報，但不得發布警報或災害性天氣中之豪雨及颱風之預報，違反規定可罰20萬至100萬元。

氣象局表示，台灣位於地震帶上、地震活動頻繁，平均每年地震發生超過4萬次，規模5以上地震每年也有20餘次，由於現今科技無論國內外都無法有效進行地震預測，若民間人士隨意發布預測很容易造成恐慌、民心不安，也造成災防單位困擾。

氣象局表示，裁罰兩大原則包含以使用科學上被認同的觀測技術、儀器觀測並得到一份預測資料，並使用這份資料公開發布，林湧森先後在臉書、電視台發布，已符合上述兩項原則。

氣象局表示，民眾檢舉林湧森後，氣象局先給予一次立即停止限期改善處分書，但林湧森在規定期限內並無回應，氣象局「怕他忘記」，又再給他一次呈述意見的機會，要求立即停止並限期改善，但他仍未回應，因此按照行政程序裁罰。