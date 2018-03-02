只是放個鞭炮 他的眼睛竟被震到病變

2018-03-02 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



北市一名年約50歲的男子，過年期間與家人回南部過節，初三幫忙放鞭炮後，視線突然被一陣如瀑布般的黑點佈滿視線，一陣霧茫茫後，視線逐漸恢復，起初以為是「老了」，自認可能是熬夜過頭，出現了飛蚊症，但家人認為還是檢查一下比較保險，深夜掛急診後檢查才發現是「視網膜裂孔」進行雷射手術後才保住視力。

台北醫學大學附設醫院眼科專任主治醫師黃柔蓁說，眼科門診約有7到8成是因為飛蚊症就診，但所有飛蚊症患者中，高達9成是屬於良性，僅有1成需要注意，屬於因為其他疾病所引起的飛蚊症的症狀，如視網膜裂孔、視網膜剝離等，民眾要釐清良性的飛蚊症與其他疾病引起飛蚊症兩者不同的症狀。

黃柔蓁說，良性的飛蚊症，症狀通常是只有1個黑點或是1條黑線；但若是一次同時出現多個黑點，一片霧茫茫等都可能是出血所出現的反應，很多患者會反應，同時出現多個黑點前，一開始會看到紅色，之後再變成黑色，這就是一個警訊；若是視網膜破裂，產生黑點時，很多患者會說會先看到一下閃光，如同被照相機的閃光閃到一樣。

黃柔蓁說，造成視網膜裂孔、視網膜剝離者，多是近視超過700度的高度近視患者、罹患糖尿病、曾罹患虹彩炎、葡萄膜炎的患者，這群民眾的視網膜較薄容易流血、外傷，屬於高危險群一定要提高警覺。

不過一般民眾也要注意，若是遭到嚴重的撞擊，或是像這名50歲的男子一樣因過度震動，都可能影響到視網膜，一旦出現多個黑點，同時出現的情形，就得懷疑是視網膜受損所引起的飛蚊症，一定要儘速就醫，另外，視網膜裂孔在第一時間就醫後，建議1周內還要再回診，確定所有的破洞都已經獲得處理。