澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進

2018-03-02 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據外電報導，澳洲食品局於2月28日發布警訊，澳洲當地生產的哈密瓜果皮受到李斯特菌污染，截至目前為止，已經造成10位澳洲民眾，因為吃哈密瓜感染李斯特菌，其中2人因此死亡；各國紛紛針對國內是否有進口澳洲哈密瓜，或是是否有食品原料使用到澳洲哈密瓜做一清查，食品藥物管理署表示，目前台灣皆未有相關的食品輸入查驗記錄，民眾無須擔心。

澳洲近期爆發哈密瓜表皮受到李斯特菌污染的情形，使多人因為切開哈密瓜時，連帶將果皮外的李斯特菌，接觸到果肉，使其吃下肚，引發中毒事件。食藥署食品組魏任廷副組長表示，我國進口哈密瓜主要從中國大陸、日本、美國及韓國進口，目前未有自澳洲申請之輸入查驗紀錄。因此目前食藥署對於該產品的警訊則是列為綠燈。

食藥署表示，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖，一旦感染李斯特菌症，每個人出現的症狀可能會因年齡、性別和抵抗力強弱等而有所不同，一般會在攝食汙染此菌之食物後約12小時內，出現類似感冒或腸胃不適等症狀。

食藥署建議消費者應要保持個人及食物衛生，避免進食高風險的食物及飲品，生的肉類應該與蔬菜、熟食和即食食物分開存放，處理完未經煮熟的食物後，要將手、刀和砧板洗乾淨，孕婦與免疫能力低的人應避免飲用未經消毒的牛奶、進食軟乾酪或未經煮熟的蔬菜，並應徹底煮熟食物才進食。

另外，民眾若是在澳洲應避免食用哈密瓜，或是用當地哈密瓜製成的食品，也呼籲民眾在網路上購買食品時注意原料來源，降低中毒的風險，若有輸入類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠或出口廠商查證，並依自主管理原則，主動暫停已進口之疑似回收產品販售。

若獲原廠通知已進口的產品是需要回收產品，應立即主動下架回收，並通知消費者退換貨，同步通知公司所在地衛生局與食品藥物管理署。