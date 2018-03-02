Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說

2018-03-02 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



天后蔡依林過年期間緊急送往台大醫院治療，事後於IG自曝「等三叉神經上的皰疹病毒掉痂中」，被推測應是罹患「帶狀皰疹」即俗稱的皮蛇。 圖／截自蔡依林IG 分享 facebook 天后蔡依林過年期間緊急送往台大醫院治療，事後於IG自曝「等三叉神經上的皰疹病毒掉痂中」，被推測應是罹患「帶狀皰疹」即俗稱的皮蛇，也因生病需要靜養，8月演唱會宣布延宕，對於，蔡依林疑罹患皮蛇也引起各界討論，也有網友呼籲趁還沒發作皮蛇前應該要先施打疫苗，以防未來飽受皮蛇之苦，但醫師呼籲，皮蛇疫苗的適應症是建議在50歲以上，年輕人應注意生活習慣及飲食睡眠。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，帶狀皰疹是指曾經長過水痘的民眾，水痘病毒仍殘留在神經上，當身體的免疫功能下降時，水痘病毒會隨著依附的神經發作，由於全身上下都有神經系統，水痘病毒也可能殘留在各處的神經，帶狀皰疹發生的部位也可能在各部位。

黃毓惠表示，帶狀皰疹最常見的好發部位是在胸口、腹部，主要是該部位的神經原最豐富，但也可能在眼睛、耳朵、關節等處，長在眼睛可能會影響到視力、耳朵則可能影響聽力。

根據研究顯示，1個人一生中罹患帶狀皰疹的機率是32％，但是帶狀皰疹好發年齡集中於50歲以上民眾，且年紀愈大發作更難復原；年輕人神經痛的反應，平均可在1到3個月內恢復，50歲以上的長輩可能會需要半年以上才可能恢復，同時也會增加住院機率。

黃毓惠表示，帶狀皰疹疫苗約是7年前問世，當初疫苗設計就是希望能降低年長者發生帶狀皰疹的機率，以防併發症發作，根據研究顯示，從未長過帶狀皰疹的50歲以上患者，施打帶狀皰疹疫苗可以降低51％的發生率，至於50歲以下的患者可以降低多少發生率，目前沒有看到類似的研究報告。

林口長庚皮膚科教授紀景琪說，帶狀皰疹疫苗的適應症雖然是針對50歲到79歲的民眾，但是50歲以下的民眾想要施打，並非不可以，但是目前國際上沒有任何指引建議50歲以下的民眾，應該施打帶狀皰疹病毒，他強調，罹患帶狀皰疹的患者有3分之2以上是50歲以上的民眾，年輕人案例不是沒有，但是相對是少數。

紀景琪說，誘發帶狀皰疹病毒，通常是生活作息不佳，時常熬夜、睡眠不足、飲食習慣不佳、會挑食等，年輕人預防帶狀皰疹的方式就是保持良好的生活習慣以及運動，生活壓力不要太大，他也提醒，別以為熬夜1、2天沒事，短時間熬夜又加上壓力，也會讓免疫力下降，誘發帶狀皰疹病毒發作。

黃毓惠說，民眾若真的想要施打帶狀皰疹疫苗，若是先天有免疫功能不全者，如血友病等，妊娠婦女、接受化療、長期需服用類固醇者，不建議施打，施打前應詢問醫師意見，告知病史再施打較為安全，紀景琪說，目前帶狀皰疹疫苗採自費，除非是其他疾病引起的才有健保給付。