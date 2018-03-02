運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己

2018-03-02 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



運動傷害4大準則「休息」（Rest）、「冰敷」（Ice）、「加壓」（Compression）、「抬升」（Elevation）是許多運動員遇上扭傷、拉傷時，最主要的步驟，但當初提出這4大準則的運動醫學醫師Dr. Gabe Mirkin推翻自己說法，認為冰敷反而會延遲治療，沒辦法改善運動傷害的症狀。

「該理論約在3年前被創辦人推翻」高雄長庚骨科系主任周文毅說，Dr. Gabe Mirkin認為冰敷會延緩神經傳導速度，也會阻礙血液回流，建議RICE準則，應把冰敷拿掉，不過，根據自己的臨床經驗，冰敷確實只能改善皮膚表面的問題，深層的肌肉傷害等，冰敷是沒有太大的效果。

周文毅說，冰敷並不是真的沒有用，運動傷害最常見的狀況就是扭傷、拉傷，碰到這類情況，冰敷仍可達到降低局部發炎的效果，但仍不建議長時間冰敷，最多是在受傷後6小時內冰敷，每次冰敷10分鐘到15分鐘，冰敷部位不要太大，應採取小面積冰敷，每隔10到15分鐘就得更換部位冰敷，並讓皮膚休息5分鐘後再繼續。

周文毅說，冰敷僅限於肌肉處於發炎狀態時適用，如嚴重的肌肉拉傷，讓肌肉腫脹，冰敷是沒有問題的；若是肌肉結構出現問題，如韌帶斷裂，冰敷是完全沒有效果，並如同Dr. Gabe Mirkin所言，反而會讓傷勢更加嚴重，甚至延誤救護的時間。

冰敷結束後的部位，一定要配合伸展操，否則會讓組織變得緊繃，也可以避免肌肉發生沾黏，周文毅說，若是腳部受傷，可以將腳伸直，並把腳底板拉上，持續做類似踩油門的動作，讓冰敷的部位持續活動，千萬別在冰敷結束後，整個腳攣縮著反而更加不好。

中華肌內效協會理事長簡文仁說，民眾遇上運動傷害，若是一般拉傷還可以自行處理，扭傷時很怕會伴隨骨折，若傷勢已經腫脹到沒辦法站立或是一碰就會痛，建議立即就醫，別隨意冰敷或是熱敷，都有可能讓傷勢更加嚴重，運動之前也建議要做一定的暖身，否則造成運動傷害的機率會隨之增加。