健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在

2018-03-03 00:25 聯合報 圖與文／小腹婆（台中潭子）



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小學六年、國中三年、高中三年，一連吃了12年的便當，蒸便當的味道如同當年喘不過氣來的聯考壓力，味同嚼蠟食不知味。

工作多年，午餐從雞腿飯、排骨飯、爌肉飯到麵攤的乾麵加餛飩湯，一樣食不知味，高油、高鹽少膳食纖維的飲食，讓健檢報告的數字毫不留情，體重、膽固醇與血壓皆偏高，這下我不能再矇著頭偏安江南，要大舉收復失土了。

媽媽年事已高，不能麻煩她做便當，請她早上上傳統市場買當季新鮮食材即可，自己的身體當然要自己負責，廚藝不佳又何妨。

黑米、糙米、小米、燕麥、藜麥與多種穀類混合成十榖米，取代白米飯，搭配南瓜、地瓜、芋頭、馬鈴薯與山藥等高纖根莖類做為主食；退休的爸爸愛釣魚，白帶魚、黑毛、黑格、臭肚與紅槽魚，乾煎或做成一夜干烤魚都很味美，含有豐富的不飽和脂肪酸DHA與EPA。

當季的新鮮蔬菜用蒜片與橄欖油清炒保留營養，配上一把原味椰棗核桃與腰果，再加上富含色胺酸的香蕉一根，還有最愛的起司片，坐擁滿盒鮮味，每一口都是幸福滋味。

自開啟帶便當的先例，辦公室開始有人跟進，以往茶水間泡咖啡居多，現在電鍋跳起的「噠」聲、微波爐加熱的「叮」聲交織成甜蜜氛圍，吃飯話題變成如何做出簡單好吃的便當菜。

還覺得做便當浪費時間？把時間花在準備營養的食物，讓身體健康無負擔，一點也不麻煩，動手做就對了。時間是擠出來的，半小時換來一身輕鬆自在，怎麼算都划算。