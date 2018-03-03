過年放鞭炮 視網膜竟震到「裂孔」

2018-03-03 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



男子放鞭炮後，突然被一陣如瀑布般的黑點布滿視線，深夜掛急診才發現是「視網膜裂孔」。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北市一名年約50歲的男子，過年期間與家人回南部，初三幫忙放鞭炮後，突然被一陣如瀑布般的黑點布滿視線，一陣霧茫茫後，逐漸恢復，起初以為是「老了」，自認可能是熬夜過頭，出現飛蚊症，但家人建議檢查，深夜掛急診才發現是「視網膜裂孔」，緊急雷射手術後才保住視力。

台北醫學大學附設醫院眼科主治醫師黃柔蓁說，眼科門診約7到8成是因飛蚊症就診，但飛蚊症患者中，高達9成是良性，僅有1成屬於其他疾病引起的飛蚊症，如視網膜裂孔、視網膜剝離等，民眾要就醫釐清究竟是良性飛蚊症或其他疾病引起的症狀。

黃柔蓁說，良性飛蚊症，症狀通常是只有1個黑點或是1條黑線；但若是一次同時出現多個黑點，一片霧茫茫等都可能是出血所致，很多患者反應，同時出現多個黑點前，一開始會看到紅色，之後再變成黑色，這就是一個警訊；若是視網膜破裂，產生黑點時，很多患者說會先看到一下閃光，如同被照相機的閃光閃到。

黃柔蓁說，造成視網膜裂孔、視網膜剝離者，多是近視超過700度的高度近視患者、罹患糖尿病、曾罹患虹彩炎、葡萄膜炎的患者，這類患者的視網膜較薄容易流血、外傷，屬於高危險群一定要提高警覺。

不過一般民眾也要注意，若是遭到嚴重撞擊，或是像這名患者一樣因過度震動，都可能影響到視網膜，一旦有多個黑點同時出現，就得懷疑是視網膜受損引起的飛蚊症，一定要儘速就醫，另外，視網膜裂孔在第一時間就醫後，建議1周內還要再回診，確定所有的破洞都已妥善處理。