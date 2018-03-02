張曼玉飾演媽祖 巨型錄像創作頗有氣勢

2018-03-02 21:20 中央社 台北2日電



藝人張曼玉飾演護佑海上漁民安全的神祇媽祖、演員趙濤裝扮成30年代上海租界人物，英國藝術家艾薩克．朱利安創作9頻道錄像裝置「萬重浪」，氣勢恢宏地在台北當代藝術館展出。

台北當代藝術館今天舉行「影像的謀反」特展，邀請國內外五名藝術家參展，包括英國的艾薩克‧朱利安（Isaac Julien）、約翰‧亞康法 （John Akomfrah）、以色列的葉‧芭塔娜（Yael Bartana）、台灣的許家維、吳燦政，藝術家們透過交織現實與虛構的影像，將源自真實的事件或歷史，以非單一線性敘事的手法，探討現今全球化社會的資本流動、人口遷移、宗教與國族強權等議題。

艾薩克．朱利安的9頻道錄像裝置作品「萬重浪」，是展覽中最巨型的創作，9個雙面投影布幕環繞，氣勢恢宏。

作品創作靈感，源自於2004年英國莫克姆灣的中國籍海貝採集工人集體遇難事件，朱利安將此事件結合中國歷史與神話，構築出虛構與真實並置的故事。

影像中由張曼玉飾演護佑海上漁民安全的神祇媽祖；趙濤裝扮成30年代上海租界的人物，書法家鞏法根的書法則穿插於其中，背景音迴響著詩人王屏朗誦回應莫克姆灣事件的詩作「紙船」，演繹中國移民歷年遷徙，並對應了朱利安藉由影像創作追尋自身的生命源頭。

許家維的「飛行器、霜毛蝠、逝者證言」，以日治時期海軍第六燃料廠遺址作為拍攝背景，並以昔日工廠員工的回憶錄作為旁白，飄移的空拍畫面與二戰期間的美國與中國的盟軍轟炸機影像資料，以4頻道亂數播放的方式交錯呈現，讓影像敘事變得隨機且偶然。

「影像的謀反」3日起至5月6日在台北當代藝術館展出。