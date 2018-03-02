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快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來

2018-03-02 19:49聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

東南亞一直以來是台灣遊客的度假勝地，其中最受歡迎的旅遊目的地泰國菲律賓，分別在2018年「旅行者之選」亞洲十大最佳海灘榜單上，共各有兩個海灘入選，依名次排列為：白沙灘、帕南海灘、奈漢海灘和納克潘海灘。

另外，加勒比地區位於特克斯和凱科斯群島的優雅灣 （Grace Bay） 則是被TripAdvisor用戶評為「全球最佳海灘」，而印度阿貢達海灘 （Agonda Beach） 則獲得亞洲榜首殊榮。

「旅行者之選」亞洲Top 10最佳海灘：

（下文摘自TripAdvisor評論者）

1. 阿貢達海灘Agonda Beach - 印度果阿

位於印度果阿南部的阿貢達海灘是尋求寧靜與安寧的旅客的絕佳選擇，也是「不擁擠」、日光浴和放鬆的好去處，阿貢達海灘長3公里，海濱前設有可租住的「溫馨的彩色棚屋」。此處亦是海龜的養殖場，幸運的遊客甚至可以看到孵化中的小海龜。

第一名是位於印度果阿的「阿貢達海灘」。圖／TripAdvisor提供
第一名是位於印度果阿的「阿貢達海灘」。圖／TripAdvisor提供
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2. 白沙灘 - 菲律賓長灘島

白沙灘位於菲律賓長灘島的西面，沿途5公里都是「細白的沙灘和湛藍的海水」。旅客可參與如滑翔傘、海底漫步和單槳衝浪等不同的水上活動。 被譽為「欣賞日落的最佳地點」之一，白沙灘到黃昏的時候總是擠滿了期待欣賞美麗日落的遊客。

第二名是菲律賓長灘島的「白沙灘」。圖／TripAdvisor提供
第二名是菲律賓長灘島的「白沙灘」。圖／TripAdvisor提供
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3. 卡帕裏海灘 Ngapali Beach - 緬甸額布里

卡帕裏海灘位於孟加拉灣，是緬甸最受歡迎的海灘之一，以其「悠閒的氣氛」和「如明信片一樣」充滿清澈的海水和以棕櫚樹環繞的金色沙灘而聞名。儘管海灘不斷地發展和受遊客歡迎，但海灘仍然未受破壞。如想窺探當地人的生活，遊客可以向南漫步到「漁夫每天的日常捕魚、篩選和維護船隻」的漁村。

第三名「卡帕裏海灘」位於孟加拉灣。圖／TripAdvisor提供
第三名「卡帕裏海灘」位於孟加拉灣。圖／TripAdvisor提供
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4. Radhanagar Beach - 印度哈夫洛克島

Radhanagar Beach被稱為7號海灘，擁有藍色的海洋、白色的沙灘和蔥鬱的海濱樹木是「安達曼群島的驕傲」。由於安達曼當地人堅持嚴謹的海灘清潔準則，以確保海灘一直處於原始狀態，因此沙灘的潔淨亦受讚譽。建議旅客在欣賞無與倫比的日落美景的同時，可前往附近的餐廳品嚐新鮮的海鮮。

第四名是印度哈夫洛克島的「Radhanagar Beach」。圖／TripAdv...
第四名是印度哈夫洛克島的「Radhanagar Beach」。圖／TripAdvisor提供
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5. 帕南海灘PhraNang Cave Beach - 泰國喀比

位於萊利半島的南端，帕南海灘周圍被「溫暖的沙灘、碧綠的海水和石灰岩」環繞。遊客可乘搭傳統的長尾船到達海灘，也可參加划艇、直立衝浪和攀石等活動。在海灘的南端是一座供奉古代神靈、祈求豐收的神殿。

第五名是泰國的「帕南海灘」。圖／TripAdvisor提供
第五名是泰國的「帕南海灘」。圖／TripAdvisor提供
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6. 幫托塔海灘Bentota Beach - 斯里蘭卡班托塔

幫托塔海灘位於班托塔河與大海之間，因其「細滑的沙」和「溫暖的海水」而深受喜愛。根據評論者的意見，最好的出遊時間是在12月至4月的旱季期間，因為雨季難在海灘游泳。水上運動愛好者可以享受一系列如滑水、香蕉船和滑翔傘等活動。

7. 奈漢海灘Nai Harn Beach - 泰國普吉島奈涵

奈漢海灘是位於普吉島南部的綠色山丘和小島嶼之間的「隱秘天堂」。遠離旅遊人群，旅客可以租用價格合理的太陽傘和墊子，享受一個在陽光下的慵懶下午。沙灘上有很多街頭攤販，提供各式各樣的服務，由租用衝浪板上至冰鎮的啤酒和按摩等。

8. 納克潘海灘Nacpan Beach - 菲律賓愛妮島

納克潘海灘位於愛妮島北部，共長四公里的海灘是一個「沙灘天堂」和擁有清澈的海水。雖然只能在未開發的泥路上乘坐45分鐘的機車才能到達，但遊客都一致認同這裡的日落景致是「不枉此行」。 納克潘海灘是愛妮島著名的「雙生海灘」的其中一半，由一個棕櫚樹群和滿佈小草的小山分隔。

9. 努沙杜爾海灘Nusa Dua Beach - 印尼峇里島努沙杜瓦

努沙杜阿海灘是「在峇里島美麗的南部海灘半島」，是一個與許多五星級酒店並行的長沙灘。儘管部分海灘是為酒店客人預留的，但有的區域仍可供公眾使用。喜歡刺激的遊客可以參與「甜甜圈衝浪、海上飛魚衝浪和水上電單車」等豐富的水上活動。

10. 維利甘度島海灘Veligandu Island Beach - 馬爾地夫維利甘度島

維利甘度島海灘佔地22英畝，由於擁有「清澈的海水和動人的珊瑚礁」，是島上最受歡迎的海灘之一。維利甘度的意思為「馬爾地夫的沙池」，以島上南部盡頭的美麗長沙灘因而得名。在這個小而輕鬆沙灘上，旅客可以在吊床、鞦韆椅或沙灘椅中放鬆身心。

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