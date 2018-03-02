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F16戰機劃落天際 為台灣燈會揭開序幕

2018-03-02 17:16聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台灣燈會今天舉辦主燈點亮活動，活動一開場由空軍嘉義基地5架Ｆ16戰機大雁飛行衝場，戰機編隊凌空呼嘯通過觀禮台，創燈會史首次紀錄。

今天元宵節，戰機提前在下午4點多衝場，無高空煙火施放，點主燈後，面積50公頃7大主題、18個水陸空燈區同時點亮，將寫下嘉縣繼11年前辦豬年燈會，再接辦第29屆狗年燈會紀錄。

台灣燈會正式開幕，F16戰機劃落天際為活動揭開序幕。記者黃仲裕／攝影
台灣燈會正式開幕，F16戰機劃落天際為活動揭開序幕。記者黃仲裕／攝影
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台灣燈會正式開幕，F16戰機劃落天際為活動揭開序幕。記者黃仲裕／攝影
台灣燈會正式開幕，F16戰機劃落天際為活動揭開序幕。記者黃仲裕／攝影
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台灣燈會戰機元宵節
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