糖尿病類型不只兩種 新分類讓治療更有效

2018-03-02 19:12 中央社 巴黎2日綜合外電報導



醫界長年將糖尿病分為兩種類型，但研究人員今天發布報告，重新劃定糖尿病類型為5種，並表示新的分類方式將可改善治療結果，也更能幫助醫師精確預測恐致命的併發症。

法新社報導，發表於「刺胳針糖尿病與內分泌學期刊」（The Lancet Diabetes & Endocrinology）的這份報告指出，成年人可能罹患5種不同的糖尿病類型，而非現下普遍認定的兩種。

目前糖尿病分為兩類，數十年從未改變。第一型糖尿病患的人體幾乎不分泌穩定血糖的胰島素，通常於童年時期診斷出，約占所有糖尿病例的10%。

第二型糖尿病則是胰島素分泌不足，意味著葡萄醣會持續留存體內，與肥胖息息相關，長時間下來可能引發失明、腎功能損壞、心血管疾病或中風，急性併發症更可能導致截肢。

這份研究監測1萬3270名最新診斷出罹患糖尿病的患者，年齡介於18到97歲。

透過分別測量病患的胰島素阻抗、胰島素分泌、血糖、年齡和發病階段等情況，研究人員將糖尿病劃分為5個不同的子類，3類較嚴重、兩類較輕微。

研究結果與目前正夯的「精準醫療」（precisionmedicine）概念一致。精準醫療指的是治療病患時，考量個人間的差異性。

研究指出，正如輸血必須接收正確血型，罹患不同的糖尿病子類，就需要不同的治療。

研究主要作者、瑞典隆德大學（Lund University）內分泌學家格魯普（Leif Groop）說：「這是邁向糖尿病治療個人化的第一步。」