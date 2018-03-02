親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

糖尿病類型不只兩種 新分類讓治療更有效

2018-03-02 19:12中央社 巴黎2日綜合外電報導

醫界長年將糖尿病分為兩種類型，但研究人員今天發布報告，重新劃定糖尿病類型為5種，並表示新的分類方式將可改善治療結果，也更能幫助醫師精確預測恐致命的併發症。

法新社報導，發表於「刺胳針糖尿病與內分泌學期刊」（The Lancet Diabetes & Endocrinology）的這份報告指出，成年人可能罹患5種不同的糖尿病類型，而非現下普遍認定的兩種。

目前糖尿病分為兩類，數十年從未改變。第一型糖尿病患的人體幾乎不分泌穩定血糖的胰島素，通常於童年時期診斷出，約占所有糖尿病例的10%。

第二型糖尿病則是胰島素分泌不足，意味著葡萄醣會持續留存體內，與肥胖息息相關，長時間下來可能引發失明、腎功能損壞、心血管疾病或中風，急性併發症更可能導致截肢。

這份研究監測1萬3270名最新診斷出罹患糖尿病的患者，年齡介於18到97歲。

透過分別測量病患的胰島素阻抗、胰島素分泌、血糖、年齡和發病階段等情況，研究人員將糖尿病劃分為5個不同的子類，3類較嚴重、兩類較輕微。

研究結果與目前正夯的「精準醫療」（precisionmedicine）概念一致。精準醫療指的是治療病患時，考量個人間的差異性。

研究指出，正如輸血必須接收正確血型，罹患不同的糖尿病子類，就需要不同的治療。

研究主要作者、瑞典隆德大學（Lund University）內分泌學家格魯普（Leif Groop）說：「這是邁向糖尿病治療個人化的第一步。」

糖尿病患者
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震

2018-03-02 22:40

蘇花改開放大客車 加速評估

2018-03-03 00:09

冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度

2018-03-02 21:26

首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬

2018-03-02 21:25

健康你我他╱花半小時做便當 換來一身輕鬆自在

2018-03-03 00:25

過年放鞭炮 視網膜竟震到「裂孔」

2018-03-03 00:23

雷射治眼疾 醫師變千手觀音

2018-03-03 00:20

統一發票 上半年六獎增為5組

2018-03-03 00:09

花蓮觀光補助方案多 業者卻看嘸

2018-03-03 00:09

鼓勵回收╱廢電池換二手書、垃圾袋

2018-03-02 23:32

提燈電池未回收 1顆可汙600公噸水

2018-03-02 23:26

Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說

2018-03-02 21:17

澳洲爆李斯特菌哈密瓜 食藥署：台灣沒進

2018-03-02 21:17

運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己

2018-03-02 21:16

林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬

2018-03-02 20:40

快練好你的馬甲線 亞洲Top 10最佳海灘等你來

2018-03-02 19:49

亞洲病人瓣膜狹窄較年輕 血壓正常不代表健康

2018-03-02 17:42

影／來菜市場看藝術展！ 探尋萬華新富町市場

2018-03-02 17:13

狂！公車到不了的圖書館 借書率冠全台

2018-03-02 16:46

裕隆日產汽車創新風雲賞 決選隊伍正式出爐

2018-03-02 16:14

北捷竹圍站有人入侵軌道 列車暫停班次延誤

2018-03-02 16:06

搶AI亞洲國際飛鏢賽資格 開放報名不到5分鐘搶光名額

2018-03-02 15:52

2018全台燈節 免費小提燈領取攻略

2018-03-02 15:22

植牙好還是假牙好？先了解植牙是什麼

2018-03-02 15:00

真相只有一個！國圖：國人最愛看的漫畫是柯南

2018-03-02 15:00

很熱嗎？明後天更熱！下周最冷14度

2018-03-02 14:54

全國首批重型露營拖車駕照考試 一半過關

2018-03-02 14:52

自閉生「只欠栽培」 學疊杯半年贏17冠

2018-03-02 14:19

議員批北市府失能 市場處：秋節提早因應

2018-03-02 14:12

少吃還是變胖？快來看看是不是有「發胖壞習慣」？

2018-03-02 13:57

咖啡豆越陳越香？網路傳言醫師狠打臉

2018-03-02 13:53

「吃」能讓人感到快樂 盤點10大快樂食物

2018-03-02 13:51

客人中大紅包 桃彩券行烏龍「加碼」40萬

2018-03-02 13:42

【整理包】哪裡最美？2018全台特色燈會看這裡

2018-03-02 13:35

誰最愛借書？國圖：中壯年成主力

2018-03-02 13:19

一年吃兩次湯圓？一張圖看元宵和湯圓的差別

2018-03-02 12:59

超美！今年國際蘭展重現王羲之「蘭亭集序」場景

2018-03-02 12:52

冬天好冷？賈新興：去年12月和今年1月略暖 2月偏冷

2018-03-02 12:17

周六晚上到台灣燈會 看這位日本歐吉桑秀絕技

2018-03-02 11:59
看更多

熱門文章

【整理包】哪裡最美？2018全台特色燈會看這裡

2018-03-02 13:35

林湧森違法預測地震不聽勸 氣象局首例開罰20萬

2018-03-02 20:40

客人中大紅包 桃彩券行烏龍「加碼」40萬

2018-03-02 13:42

很熱嗎？明後天更熱！下周最冷14度

2018-03-02 14:54

立山黑部4/15開山 官網：非常多雪 到7月都還有雪

2018-03-02 00:43

【小孟塔羅】元宵節吃幾顆湯圓會得到好運勢？

2018-03-02 08:00

今更熱！高溫逼近30度 下周一又變天

2018-03-02 05:13

一年吃兩次湯圓？一張圖看元宵和湯圓的差別

2018-03-02 12:59

東京地鐵司機員為何自願來台 手繪北車地圖當客服？

2018-03-02 10:00

氣象局首開罰！林湧森：盼全世界採用我的方法預測地震

2018-03-02 22:40

呂秋遠：婚姻到某階段 其實是情義相挺

2018-03-02 07:31

把握好天氣！彭啟明：下周轉冷像又回到冬天

2018-03-02 07:50

冬衣先別收！明後天高溫飆31度 下周變天低溫下探11度

2018-03-02 21:26

非法搶票無法杜絕？ 台鐵：系統資料來自內政部

2018-03-02 11:45

狂！公車到不了的圖書館 借書率冠全台

2018-03-02 16:46

家庭／家人關係：終於懂得

2018-03-02 06:00

北捷竹圍站有人入侵軌道 列車暫停班次延誤

2018-03-02 16:06

全國首批重型露營拖車駕照考試 一半過關

2018-03-02 14:52

冬衣可以收了嗎？吳德榮：下周五將明顯轉冷

2018-03-02 06:59

生活點滴／草帽情緣

2018-03-02 06:00

我愛一個人煮／湯濃味鮮佛跳牆

2018-03-02 06:00

青銅表太搶手！第二波限量表亮相

2018-03-02 15:03

元宵節到了！全聯推健康「五行湯圓」顏色超可愛

2018-03-02 09:39

真相只有一個！國圖：國人最愛看的漫畫是柯南

2018-03-02 15:00

Jolin被皮蛇纏上 打疫苗一勞永逸？醫師這樣說

2018-03-02 21:17

搶AI亞洲國際飛鏢賽資格 開放報名不到5分鐘搶光名額

2018-03-02 15:52

校園就業博覽會明天登場！ 保證年薪14個月

2018-03-02 14:27

水逆帶來不順遂？3月星座運勢告訴你

2018-03-02 13:16

周六晚上到台灣燈會 看這位日本歐吉桑秀絕技

2018-03-02 11:59

影／今晚守台灣燈會開燈 手機且慢舉起

2018-03-02 08:51

全球唯一雄性北非白犀牛 健康惡化恐來日不多

2018-03-02 10:05

ETUDE HOUSE新樣貌！ 售價降幅約25％以上

2018-03-02 16:23

蔗糖、蜂蜜和黑糖誰營養？比來比去的真相原來是…

2018-03-02 08:00

首例！他預測地震不聽勸 氣象局罰20萬

2018-03-02 21:25

校園徵才明登場 大廠釋出上千職缺

2018-03-02 10:49

超美！今年國際蘭展重現王羲之「蘭亭集序」場景

2018-03-02 12:52

運動傷害別先冰敷 創「運動傷害4大準則」醫推翻自己

2018-03-02 21:16

歐陽娜娜化身百變Maje Girl 妳喜歡哪一個娜娜

2018-03-02 15:04

疫病風險、養得少 雞價喊漲短期難穩住

2018-03-02 00:28

周湯豪很會演 整個紐約都是他的攝影棚

2018-03-02 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top