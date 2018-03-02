超美！今年國際蘭展重現王羲之「蘭亭集序」場景

2018-03-02 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年國際蘭展重現王羲之蘭亭集序裡的崇山峻嶺、楓林小橋、茂林修竹、曲水流觴等自然景觀，用高雅蘭花鋪設而成，詩畫意境讓民眾可細細品味和古人對話般的悠然景象。圖／讀者提供 分享 facebook

「2018臺灣國際蘭展」將明天起至3月12日在台灣蘭花生物科技園區（台南市後壁區烏樹里烏樹林325號）登場！

農委會農糧署表示，台灣國際蘭展活動已邁入第14年，今年蘭展將以「蘭亭薈萃 以蘭會友 Sparkle Taiwan! In Orchid We Love.」為主題，結合自然、人文與藝術等特色規劃，將人文雅致與自然春光濃煉到展場，以優雅蘭花舖設展現台灣蘭花產業多元面貌，讓民眾悠然徜徉花海中，感受蘭花產業生命力。

農委會農糧署表示，台灣蘭花在國際市場上已建立良好形象，素有蘭花王國美譽，有穩定的品質及供應量，為我國外銷旗艦農產品，年產值近62億元，輸銷航跡遍及五大洲，台灣具有蘭花品種多元的育種優勢，為強化植物品種權保護，在各方努力下，已和歐盟、美國、日本、澳洲、紐西蘭、中國大陸及以色列等國家協議互相受理對方國民及法人之植物品種權申請。

農糧署為持續提升臺灣蘭花產業競爭力，2018年輔導台南市政府於蘭花生物科技園區內成立「台灣蘭花品種商業服務中心」，提供核心種原保存管理、品種管理、蘭花行銷及資訊服務等任務功能，帶領台灣蘭花產業邁向新里程碑。