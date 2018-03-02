半年多前就排定市場休市日 蔬果做了什麼調配預警？

2018-03-02 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台北市場在年後無法消化這麼大量的蔬果量，各地農會、農民怨聲載道，農產運銷公司人拍賣人員累翻；外界將這次事件矛頭指向在短期間連續休市太過密集；但休市日去年7月份就排定了，農政單位若認為不妥，或會打亂供銷秩序的疑慮，事先是否可以預警或採取調配等必要措施？農委會表示，這種休市日的制定，要尊重主管機關的意見。

一名農業界人士表示，休市日早半年前就已經制定，若氣候轉變，或者休假太過密集，會造成供銷波動或大塞車，都可以事先調配的，從產地開始進行調控，能先冰存的要先冰存起來，控制批發市場的到貨量。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，休市日連續3天不是很恰當，且當時拍板制定後，可能也沒有特別注意，希望往後不要再連續休市3天，因為蔬果不耐儲藏，特別對於連續採收的作物，如豆菜類，休3天會產生過熟問題，未來盡量避免連休3天的安排。

蘇茂祥表示，休市日是由台北市政府市場處與北農會商，農委會並沒有參加，農委會昨天下午才邀集市場處與台北農產運銷公司、農糧署開會討論，建議未來不要有這樣的安排。