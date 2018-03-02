老人長期貧血、胃口差 當心為骨髓纖維化

2018-03-02 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



老人長期貧血、胃口差，當心已罹患骨髓纖維化。醫師指出，有1到2成的骨髓纖維化患者會轉化為急性白血病，提醒民眾，當出現腹部不適、疲勞、搔癢、骨頭疼痛、易飽、活動力不佳、注意力不集中、夜間盜汗、發燒與體重減輕等症狀，建議先檢查血液與腹部是否異常，或前往血液腫瘤科門診，運用周邊血液抹片與骨髓切片檢驗進一步確認。

為提升民眾對「骨髓纖維化」的認識，台灣髓緣之友協會與雙和醫院攜手合作，舉辦「別把一切正常化 小心可能是骨髓纖維化」巡迴衛教展。

「脾臟腫大是骨髓纖維化的典型症狀」，雙和醫院血液腫瘤科主治醫師蘇勇誠說明，骨髓造血細胞產生基因突變，導致骨髓不斷製造白血球與血小板，並引發骨髓內持續發炎，使骨髓逐漸纖維化，造血功能也轉移至脾臟，接手造血功能的脾臟會不斷擴大，逐漸壓迫到其他器官，造成腹痛、左側肋骨下疼痛或廣泛性的骨頭疼痛等，也影響病人的胃口與睡眠。

蘇勇誠指出，有1到2成的患者會轉化為急性白血病，但因疾病潛伏期較長，患者常因初期病症不明顯而忽略。建議可進行定期健康檢查，藉由健檢中的血液常規檢查與超音波檢查而及早發現問題。

另外，若有腹部不適、疲勞、搔癢、骨頭疼痛、易飽、活動力不佳、注意力不集中、夜間盜汗、發燒與體重減輕等10大症狀中的4項，建議可前往血液腫瘤科門診，運用周邊血液抹片與骨髓切片檢驗進一步確診。