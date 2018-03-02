攝影大師罹睡眠呼吸中止 出國參展隨身帶呼吸器

2018-03-02 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



台灣攝影大師柯錫杰（右）7年前開始，受睡眠呼吸中止症所苦，尋求新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨（左）治療。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

今年88歲的台灣攝影大師，被譽為「台灣現代攝影第一人」的柯錫杰，7年前開始每晚睡覺鼾聲如雷，驚醒枕邊人。就醫檢查後，4年前確診罹患重度睡眠呼吸中止症，每次出國參展必須攜帶重達2公斤的睡眠呼吸輔助器，卻在去年9月前往紐約時，因商務艙行李過重被迫取出減輕重量，感嘆身為患者相當無奈。

柯錫杰的主治醫師，新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨表示，嚴重的睡眠呼吸中止症，每小時會缺氧逾30次，中度介於15至30次；輕度介於5至15次，雖可使用手術治療，但睡眠呼吸中止症涉及年齡、肥胖、不良生活型態如吸菸、喝酒等，手術治療未必治標。因此，中重度的患者半數會使用睡眠呼吸輔助器。

但因呼吸輔助器重量重、體型大，不少患者如是商務或高階管理人士，經常需要出差旅行，有些人只能被迫攜帶更重的行李；或礙於行李重量等原因，放棄攜帶輔助器，卻是一件十分危險的事。

林嘉謨說，睡眠呼吸中止症因睡覺時會出現缺氧，興奮交感神經，使得血壓升高影響心臟功能。從原本單純的呼吸中止，因缺氧關係，心臟逐漸退化，導致患者爬樓梯會喘，甚至更嚴重會出現心律不整、心臟衰竭等狀況。

過往就曾有患者，因出國沒有攜帶呼吸輔助器，因缺氧引發心律不整，於睡夢中過世。由於不良的睡眠品質，患者白天精神不佳、專注度低，也會影響工作表現。

睡眠呼吸中止症分成阻塞與中樞型，前者占多數，是因睡眠中呼吸肌肉張力降低塌陷，造成呼吸道阻塞引起呼吸中斷；中樞型呼吸中止原因較複雜，可能是心臟衰竭、神經中樞異常如腦瘤、腦中風等。研究指出，心臟衰竭有5成合併有睡眠呼吸中止症。

柯錫杰說，自從那次提著重達2公斤的輔助器後，就希望能有體型更小、方便攜帶的輔助器類型，果然後來經醫師建議，找到體積小，重量僅300公克的旅行用睡眠呼吸輔助器。

林嘉謨說，罹患睡眠呼吸中止症的原因，與肥胖、年紀大、下巴小或脖子短等結構有關。隨著現代人常會打呼，提醒若睡眠時有嚴重的不規律打呼、常驚醒枕邊人、或睡眠時間充足，但白天卻沒精神，建議先控制體重改善不良生活型態，若持續惡化建議就醫。