非法搶票無法杜絕？ 台鐵：系統資料來自內政部

2018-03-02 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵表示訂票系統的身分證驗證資料皆來自內政部。記者雷光涵/攝影 分享 facebook

花蓮鐵路警察與台鐵連手破獲3家旅行社，以員工身分證或虛擬證號搶票，其中1家旅行社，光去年就搶訂2萬7000張。

鐵路警察2008年12月起實施「淨網專案」，至今年1月底為止移送901件、非法訂票張數384.7萬張，其中用人頭、虛擬身分證字號大量訂票最多。台鐵表示，身分證字號的防弊、檢核台鐵無能為力，因為訂票系統是匯入內政部提供的驗證邏輯來判讀。

鐵路警察統計近3年已移送法辦的非法程式訂票，分別為189萬張、7萬多及2萬多張。鐵警指出，104年有破獲一個非法集團，數字特別驚人，近兩年有減少趨勢。台鐵去年也強化訂票防駭機制，阻斷訂票機器人的攻擊。鐵路警察指出，非常訂票有3種手法包括使用已故者身分證字號、身分證字號產生器，最後一種是亂打的。不含今天宣布的案件，統計近3年為4000多、3000多及1000多張。

台鐵表示，訂票系統可過濾同一身分證字號大量訂票，或是同一個電腦IP有異常的大量搶票行為，發現以後再交鐵路警察去追查。他們研判這次被破獲大量訂票的旅行社有使用高速網路專線，加上用人頭身分證字號，突破系統搶票。

為何多年來無法杜絕冒用、虛擬身分證的訂票問題？ 台鐵表示，他們是軌道運輸系統非戶政單位，包括身分證的驗證邏輯、有效或無效字號皆從內政部取得。台鐵不清楚內政部資料庫更新的頻率，有無剔除已故者身分證字號，可以確定的是台鐵訂票系統無法自主判定是虛擬、借用或亡者的身分證字號。