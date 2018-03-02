睡眠呼吸中止症患者胸悶發喘 當心是心臟衰竭

2018-03-02 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣現代攝影第一人柯錫杰大師幾年前開始接受睡眠呼吸輔助器治療，曾在旅外時因商務艙行李過重，被迫要把呼吸輔助器從行李箱拿出來當手提行李以減輕重量。記者羅真／攝影 分享 facebook

睡眠呼吸中止症患者胸悶發喘，當心是心臟衰竭。一名43歲男性患有嚴重的睡眠呼吸中止症，但作為高階主管、工作忙碌，體積大的呼吸器攜帶不便，使他疏於治療；數週前，突然出現胸悶、盜汗與走路發喘等現象，就醫診斷為嚴重心臟衰竭，心臟功能僅僅剩下兩成。

心臟內科檢查發現，他只有1條冠狀動脈發生狹窄，心導管檢查結果無法完全解釋他心臟衰竭的程度，會診睡眠中心醫師診察才確認，他除了原本的阻塞型睡眠呼吸中止，也出現中樞型睡眠呼吸中止。

新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨說明，睡眠呼吸中止可分為阻塞與中樞兩大類型，前者是睡眠時呼吸道肌肉張力降低而塌陷，造成呼吸道阻塞而引起的呼吸中斷；後者則肇因於中樞發出的呼吸驅動力異常，降低胸腹運動而引起呼吸中止，常見與心臟衰竭或神經中樞異常如腦瘤、腦中風有關。

「近年有國際研究顯示，心臟衰竭病人中，半數合併有睡眠呼吸中止症」，林嘉謨指出，睡眠呼吸中止時身體會缺氧，必須更用力呼吸，血壓容易升高，提升次發性高血壓的發生機率，高血壓容易併發心律不整、心肌梗塞、腦中風或心臟衰竭等疾病，當心臟功能出現傷害，更容易發生中樞型的睡眠呼吸中止，使健康更加惡化。

要避免阻塞型睡眠呼吸中止走向中樞型睡眠呼吸中止，規律治療是首要之務。林嘉謨表示，半數睡眠呼吸中止症患者選擇接受睡眠呼吸輔助器治療，但商務人士往往會因體積大、嫌麻煩而疏於治療，建議可改採較小型、旅行用的睡眠呼吸輔助器。他也提醒，不少人罹患睡眠呼吸中止而不自知，建議如有血壓長期控制不良、心律不整、白天十分疲倦的民眾留心，特別是合併有肥胖、過敏、有菸酒習慣的人，宜就醫接受檢查。