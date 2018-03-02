睡眠呼吸中止症患者胸悶發喘 當心是心臟衰竭
睡眠呼吸中止症患者胸悶發喘，當心是心臟衰竭。一名43歲男性患有嚴重的睡眠呼吸中止症，但作為高階主管、工作忙碌，體積大的呼吸器攜帶不便，使他疏於治療；數週前，突然出現胸悶、盜汗與走路發喘等現象，就醫診斷為嚴重心臟衰竭，心臟功能僅僅剩下兩成。
心臟內科檢查發現，他只有1條冠狀動脈發生狹窄，心導管檢查結果無法完全解釋他心臟衰竭的程度，會診睡眠中心醫師診察才確認，他除了原本的阻塞型睡眠呼吸中止，也出現中樞型睡眠呼吸中止。
新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨說明，睡眠呼吸中止可分為阻塞與中樞兩大類型，前者是睡眠時呼吸道肌肉張力降低而塌陷，造成呼吸道阻塞而引起的呼吸中斷；後者則肇因於中樞發出的呼吸驅動力異常，降低胸腹運動而引起呼吸中止，常見與心臟衰竭或神經中樞異常如腦瘤、腦中風有關。
「近年有國際研究顯示，心臟衰竭病人中，半數合併有睡眠呼吸中止症」，林嘉謨指出，睡眠呼吸中止時身體會缺氧，必須更用力呼吸，血壓容易升高，提升次發性高血壓的發生機率，高血壓容易併發心律不整、心肌梗塞、腦中風或心臟衰竭等疾病，當心臟功能出現傷害，更容易發生中樞型的睡眠呼吸中止，使健康更加惡化。
要避免阻塞型睡眠呼吸中止走向中樞型睡眠呼吸中止，規律治療是首要之務。林嘉謨表示，半數睡眠呼吸中止症患者選擇接受睡眠呼吸輔助器治療，但商務人士往往會因體積大、嫌麻煩而疏於治療，建議可改採較小型、旅行用的睡眠呼吸輔助器。他也提醒，不少人罹患睡眠呼吸中止而不自知，建議如有血壓長期控制不良、心律不整、白天十分疲倦的民眾留心，特別是合併有肥胖、過敏、有菸酒習慣的人，宜就醫接受檢查。
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