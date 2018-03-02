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國人最愛看黃易的「日月當空」 借閱奪三連霸

2018-03-02 11:36聯合報 記者林良齊╱即時報導

國人最愛借閱書籍。記者林良齊／攝影
國人最愛借閱書籍。記者林良齊／攝影
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據國家圖書館今天公布，106年全國借閱冊數為7493萬，成長4.53%、借閱人次逾2050萬，其中國人最愛借閱的圖書依舊是從104年蟬聯至今的香港武俠小說家黃易作品「日月當空」，而其作品也囊括前3名，而鄭丰及金庸亦各有作品入榜，讓奇幻冒險、武俠小說、懸疑推理持續成為106年讀者熱愛的體材。

而語言文學類則由由台灣作家莫仁作品「噩盡島」榮登排行第一寶座，也有拍攝成電影的「解憂雜貨店」則是攻下排行榜第2。網路連載作品「凶宅筆記」也成為相當受歡迎懸疑小說，亦攻下本榜第3名。哈利波特系列也穩居排行榜第4名。106年與105年相同，僅有1本英文工具書「決戰NEWTOEIC聽力滿分破解」入榜。

武俠小說排行榜則是由黃易包辦前3名，其作品「日月當空」已連續4年蟬聯冠軍，且為書店暢銷圖書，全球銷量亦突破千萬冊；而黃易有6部作品入榜，借閱人氣最高。但金庸也有8部經典入榜，為入榜最多部作品的作家。

綜觀讀者對於非文學類主題圖書的喜好，可發現到各類圖書排行榜第一名幾乎能反映出時代脈絡及眾人關注之焦點，包括主題旅遊、心理勵志、軟體學習、食安議題、高齡社會、藝術設計等，所以每年發布公共圖書館借閱排行榜，等同是回顧台灣一年來的社會發展重心。

而0至5歲嬰幼兒適讀圖書仍以翻譯作品為主，本土創作則有「前面還有什麼車」及作家曾陽晴的經典圖畫書「媽媽，買綠豆！」進入排行榜中。而6至11歲學童適讀圖書，具有知識性的學習漫畫，是小讀者們最喜歡閱讀的書籍類型，排行榜前3名《科學實驗王系列》、《怪傑佐羅力系列》、《各國尋寶記系列》在各縣市公共圖書館的排行中，亦為熱門借閱常勝軍，《科學實驗王系列》更是網路書店的暢銷童書。

漫畫前20名則有高達19種入榜圖書皆為日本暢銷漫畫，包括「名偵探柯南」、「NARUTO火影忍者」等漫畫搶下排行榜前2名；電子書則是由「每天來點負能量」攻佔榜首，引發網友共鳴及廣發分享，甚至辦理展覽。

國人最愛借閱書籍。圖表／國家圖書館提供
國人最愛借閱書籍。圖表／國家圖書館提供
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