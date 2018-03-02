年後蔬菜量大價格崩跌 農民這樣自救減少損失

2018-03-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



年後天氣回暖，農作物生長迅速，大量短期葉菜類無法冰存，若消費市場無法消化這麼多的量，已經有農民開始自救，自我廢耕減少損失。圖／農民提供 分享 facebook

年後蔬果買氣疲弱，加上台北批發市場連續密集休市，以及氣候迅速回暖，導致年後蔬果爆量，價格崩跌；因為農作物太多、短期間難以消化，農民開始自救，有的「願賭服輸」自我廢耕、有的今年開始投資冷藏設備，有的急找親友來採收，希望把損失降到最低。

根據台北農產運銷公司統計，今日到貨量1810公噸，蔬菜每公斤平均批發價20.2元。品質最好的高麗菜每公斤平均批發價10元、大白菜14元、小白菜15元、A菜10元、菠菜19元；零售市場端短期葉菜類3把50元，高麗菜1斤20元、金針菇1包10元。

若以單獨蔬菜類別看來，年前年後價格幾乎對半砍，品質最好的高麗菜，年前每公斤平均批發價21元，年後僅10元；大白菜年前22元、年後14元；當季菠菜年前38元，年後19元；地瓜葉春節前超貴，每公斤平均批發價64元，年後36元；春節前後價格幾乎腰斬。

天氣回暖，小番茄正值盛產期，番茄黃熟速度極快，採都採不完。圖／農民提供 分享 facebook

由於年後天氣回暖，農作物生長迅速，大量短期葉菜類無法冰存，若消費市場無法消化這麼多的量，已經有農民開始自救，耕鋤近2公頃的小白菜，至少損失40萬元，損失自我吸收，否則採收後人工、紙箱、運費都要成本，菜價也不佳，反倒虧損更多；菜農認為，只要少了1周的量，重新再種就好。

專業菜農林春生表示，供應團隊中，確實有農民這樣做，主要是春節後放晴，產地量太多無法宣洩，原本1個月能夠採收的菜，現在22至25天就能夠採收了，由於消費地的購買力還是疲乏，採收後送到消費市場價格也不會太好，不廢耕也賣不出去，每年只要氣候平穩、風調雨順量就過多，菜農都會做1到2次自我廢耕，其實很心酸。

高雄青農聯誼會會長高世男表示，不僅蔬菜，小番茄產區也是這樣的，人可以休息、但作物不能休息，天氣回暖，番茄黃熟很快，根本就採都採不完，不採收太熟就會裂果；春節前小番茄都走宅配，但春節後送禮需求少了，才進拍賣市場，也必須做點特價才行，否則根本沒辦法消化年後大量成熟的小番茄；他表示，年後交易市場供過於求，有的行口已經拜託農民不要送貨來，因為根本無法在短期消化這些量，由於台北市場元宵節後還有3天休市，這3天休完以後，番茄會更多、量會更大，情況會更嚴重。

果菜農吳世彥表示，以小黃瓜為例，天氣熱小黃瓜採收後，若沒有處理盡速冰存，很快就會黃熟軟掉，失去商品價值，尤其在量很大的時候，更是迫切需求，因此暫時租用冰庫；這次因為各式蔬果大量採收一時無法消化，也相對暴露台灣農產品冷凍倉儲、冷鏈物流等設備的缺乏，否則就能加減多延長保鮮，因此今年會與家人一起投資冷藏設備，減少損失。