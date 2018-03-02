春季氣溫正常至偏暖 春雨正常至偏少

2018-03-02 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部中央氣象局指出，2017~2018年冬季天氣變化大，其中1月中旬、2月上旬兩波寒流影響期間明顯偏冷；農曆年節期間氣溫異常偏暖，冷暖交替幅度較大。整體而言，12月至1月氣溫正常至略偏暖、雨量偏多，2月氣溫偏低、雨量接近正常，整個冬季（12月、1月、2月）平均氣溫接近正常，雨量偏多。

氣象局進一步說明，雖然反聖嬰現象已逐漸減弱，但仍可能影響並減弱東亞春季的鋒面系統，東亞春雨有偏少的可能。綜合其他資訊，台灣3月至4月的春雨以正常至偏少雨的機率較大，5月開始進入梅雨季，降雨量尚有許多不確定性；未來一季（3月至5月） 氣溫則以正常至偏暖。

氣象局特別提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，請民眾仍應注意保暖，而3、4月間台灣西部、金門、馬祖地區常有局部性濃霧出現，民眾要特別留意行車與航行安全，同時若有鋒面系統在台灣附近形成，容易帶來較大雨勢並伴隨有雷雨及較強陣風發生的機率，應注意防範。5月則是開始受到梅雨影響，梅雨鋒面易伴隨豪大雨發生。

氣象局呼籲各界應及早做好各種防汛準備工作。氣象局也表示，春季天氣系統變化較快，預報的不確定因素高，請各界隨時注意最新天氣預報資訊。