2018台灣燈會點燈 踩街表演揭開序幕

2018-03-02 11:27 中央社 嘉義縣2日電



2018台灣燈會在嘉義縣，今天晚上將由總統蔡英文點亮主燈「忠義天成」；下午先安排熱鬧的遊行踩街、國際知名團隊精彩表演，以及5架F-16戰機衝場，為點燈活動揭開序幕。

台灣燈會主燈「忠義天成」晚上由蔡總統點燈後，屆時嘉義縣治特區7大主題、18個燈區全部點亮；昨晚彩排試燈，主燈璀燦奪目，讓眾多到場遊客驚艷。

台灣燈會點燈活動，從下午2時在嘉朴公路上遊行踩街揭開序幕，緊接有眾多國際知名團隊在燈會舞台輪番獻藝，包括日本、菲律賓、印尼等表演團隊，也有國內具閩南、客家、原住民等特色的團隊演出。

今年台灣燈會點燈活動，基於安全考量，取消施放高空煙火，但首度安排戰機衝場。空軍嘉義基地5架F-16戰機在昨晚彩排試燈時，先進行衝場表演，引起遊客驚呼連連；今天下午4時45分戰機也會通過燈會觀禮台。

主燈「忠義天成」造型以原住民孩童的笑顏，以及忠義相伴的台灣犬佇立在阿里山雲海山巔；主燈與副燈「台灣幸福驛站」、「朝日合鳴」，以及創意燈區、國際友誼燈區、日出曙光燈區等，於晚上正式點燈。

2018台灣燈會今晚正式展開，燈區從嘉義縣政府前串聯太子大道到故宮南院，面積超過50公頃，結合觀光、科技、文化及藝術，是一場突破傳統的「智慧型」燈會。

台灣燈會開園時間，平日從下午2時至晚上10時30分，假日（包含9日）從上午10時至晚上11時，今年燈會活動持續至11日。相關訊息可上「2018台灣燈會在嘉義」官方網站查詢。