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受困在火車上！旅客怒批：不知何時回家 台鐵反應太慢

2018-03-01 22:51聯合報 記者高詩琴╱即時報導

今天晚間7點14分，台鐵第130次北上自強號在樹林站發生出軌意外。讀者投訴，他晚點9點多在新竹站上車時，火車站也沒有告知有樹林意外及發車不正常，結果搭車搭到一半時，火車就停下來無法繼續往前行。「現在所有的旅客都困在火車上，火車停在北湖站，但車門也無法打開，不知道什麼時候才能回家」。

據報導，今天晚間7點14分，台鐵第130次北上自強號準備進入樹林站時，因轉轍器故障採用人工固定定位時，自強號發生一軸出軌，目前西線無法行車，板橋到樹林間採東正線單線雙向通行。

讀者高先生今晚投訴說，晚上九點多他從新竹站上車，搭自強號146次班次準備回到台北。當時新竹站時間表很正常，工作人員也沒有事前告知有樹林站意外或是可能會有發車不正常情況。

高先生說，結果開車開到一半，火車就停在北湖站，無法再繼續前進。現在火車停在北湖站，但車門也不開。車上台鐵人員告知，因為北湖是位於鄉下的小站，擔心乘客下車後也沒有辦法接駁。「所以現在大家都困在火車上」。

高先生指出，台鐵調度或聯繫系統可能有問題，因為現場台鐵工作人員都不知道有樹林出軌意外，「現場工作人員很可憐，都只有被挨罵的份」。七點多就發生的樹林站意外，怎麼會拖到晚間九點多還沒有因應過來，「實在是需要改善！」

讀者批評，應該要在乘客上車前就告知，乘客起碼還來得及搭別的交通工具，不會被困在火車上。希望台鐵不是懲處第一線員工，而是要好好檢討系統。

晚間近11點，讀者表示，目前火車車門已開，台鐵廣播請乘客打電話叫計程車，可是因為北湖站偏僻，「目前幾十個乘客，卻只有一台計程車來」。

台鐵自強號發生出軌意外，讓一班新竹北上自強號也受影響，停靠在北湖站但不能開門，現...
台鐵自強號發生出軌意外，讓一班新竹北上自強號也受影響，停靠在北湖站但不能開門，現在乘客困在火車上。圖/ 讀者提供
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台鐵自強號發生出軌意外，讓一班新竹北上自強號也受影響，停靠在北湖站但不能開門，現...
台鐵自強號發生出軌意外，讓一班新竹北上自強號也受影響，停靠在北湖站但不能開門，現在乘客困在火車上。圖/ 讀者提供
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台鐵自強號發生出軌意外，讓一班新竹北上自強號也受影響，停靠在北湖站但不能開門，現在乘客困在火車上。圖/ 讀者提供
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