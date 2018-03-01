大陸簡化台圖書審批流程 文化部:問題在意識形態

2018-03-01 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



大陸祭出31條惠台措施，包括簡化台灣圖書進口大陸審批流程。出版界估計，此舉可縮短台灣圖書進入大陸半個月到一個月的時間，將可增加台版書的銷量。文化部則表示，兩岸文化內容產業交流合作之核心問題，仍在於中國大陸政府充滿意識型態的審批制度。

華品文創總經理王承惠指出，過去每大陸進口一批台灣圖書，所有圖書都要重新做一次審批，即使該書之前已曾進口大陸。簡化審批程序後，大陸將公告可進口的台版圖書書名，台版書只要曾審批通過，就不必再重審該書；只有再版時才需要重新審批。他估計，新法將可縮短台灣圖書進口大陸半個月到一個月的時間。

31條惠台措施中，大陸將取消對台灣影視作品數量進口的限制。王承惠認為，此舉也會增加台版書在大陸的銷量。他指出，台灣有許多相關影視小說，如九把刀作品，可趁影視作品在大陸大賣時搶快引進原著小說。

文化部則表示，針對中國大陸國台辦於2月28日發布之對台文化內容產業相關措施，文化部將持續觀察了解是否有助解決台灣作品進入中國市場的部分障礙。

文化部指出，兩岸文化內容產業交流合作之核心問題，仍在於中國政府的審批制度，需符合其政治意識形態。如去年3月施行的「電影產業促進法」，明定中國大陸企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合作拍攝電影，其審批範圍已從產品本身，延伸到我國業者、藝人、藝文工作者日常的表意自由，造成欲與中國合作的台灣業者莫大壓力，近期我國業者因陸方政治審查因素造成權益受損的案例亦時有所聞。

有鑒於此，文化部認為，唯有尊重表意自由、創作自由，才能真正促進文化交流、相互了解與合作；而產業的交流合作也需摒除政治目的，並以對等互惠為原則，方能提供藝文工作者良好的創作環境。文化部呼籲中國政府，仍應減少意識型態審查，讓文化內容產業回歸藝術創作自由，始能確保及營造兩岸文化交流的友善環境。

另一方面，文化部也持續致力振興文化內容產業，讓創意人才在台灣有更多展現的機會，建立屬於台灣的文化內容風格，並積極拓展國際通路，在國際上建立台灣文化傳播的話語權。