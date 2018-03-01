男嬰腹瀉送急診 母要醫護「一針打上」反延誤治療

2018-03-01 22:19 聯合新聞網 綜合報導



7個月大的男嬰發燒腹瀉，母親卻只要求醫護人員要一針打上，醫護不願保證便轉院，間接延誤孩子的治療黃金時間，以致病情加重。 打針示意圖／Ingimage 分享 facebook

嬰兒的血管細、很有可能找不到血管注射，愛子心切的媽媽卻要求護理師保證「一針打上點滴」，護理師表示無法保證後，這名家長竟然憤而拒診，待4小時後回診時、孩子的病情已因延誤治療變得更嚴重，讓這名醫生感嘆：醫護人員真的沒辦法保證點滴能一針打上。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書分享近日碰到的事件，一名7個月大的男嬰在2月23日因多次腹瀉且發燒，男嬰母親在24日凌晨4點多帶男嬰來急診，急診醫師建議抽血並給予靜脈輸液治療，想不到這名媽媽卻要護理師「保證一針打上點滴」，護理師耐心表示無法保證後，該名媽媽就拒絕讓孩子接受治療、帶藥並辦理自動出院後離去。

想不到約莫4個小時後，男嬰開始出現抽筋、意識不清的症狀，男嬰母親將他急送至區域醫院治療、緊急插管後，再度轉診至林口長庚加護病房住院治療，經檢驗才發現男嬰感染沙門氏菌敗血症。吳昌騰表示，男嬰當時已出現腹瀉症狀，應該即刻給予靜脈點滴注射舒緩病情，但男嬰母親要求「保證一針打上」、醫護人員真的沒有辦法保證。

吳昌騰指出，大部分的沙門氏菌腸炎經過適當治療，可以在1至2週內痊癒，一旦感染必須盡速就醫並給予靜脈點滴注射。雖說男嬰母親是愛子心切，但很可能因此延誤治療時間，對此吳昌騰建議，若一歲以下的幼兒腹瀉10次以上，他就會考慮靜脈輸液治療，若還有發燒的情形，他則建議立即住院。

不少網友認為該名母親當下思慮不夠周全，反而延誤治療時間、讓孩子置身險境，認為大人打針都不見得能一針就上，何況是血管極細的嬰兒，另有護理師聲援：我們也很想一針能上，但每個孩子的靜脈深淺粗細未知，再加上孩子的抵抗及家屬施加的壓力，都會讓治療過程存在變數。