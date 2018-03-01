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名醫經驗／尹文耀病後反思 留點愛給自己

2018-03-01 23:37聯合報 口述／尹文耀 整理／記者謝恩得

尹文耀因為有了生病的經歷，對患者的病苦感同身受。 圖／大林慈濟醫院提供
尹文耀因為有了生病的經歷，對患者的病苦感同身受。 圖／大林慈濟醫院提供
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54歲那年，身體悄然有了變化，不僅容易疲累，就連走幾步路都覺得喘。由於有高血壓家族病史，加上母親因心血管疾病往生，為了確定健康，後續看了心臟內科、抽血、做了心電圖、心臟超音波、電腦斷層掃描等檢查，才發現竟是肝功能異常、肝指數過高，罹患C型肝炎

接受治療前，我開始猶豫，一方面擔心自己是否承受得住藥物副作用，另一方面則是明白治癒率並非百分百，若因此倒下去，病人怎麼辦？行醫之路能否繼續走下去？

把握黃金治療時間

此時，同事及肝膽腸胃內科醫師不斷鼓勵我，雖然治療對體力是一大衝擊，但若不把握黃金時間，等到肝硬化或肝功能更差時才治療，恐怕追悔莫及。

近一年的治療，當時唯一被證實且核准抗C肝病毒的是干擾素，每周施打的藥物副作用，包括食欲差、惡心、腹瀉、沮喪、注意力不集中、情緒不穩定、失眠、疲勞倦怠感等，讓我身心靈飽受折磨。

記得有一晚嚴重失眠，躺在床上數羊就是睡不著，後來乾脆出門，一個人到醫院院區散步，因為孤獨感湧上心頭，腦海中竟然出現死後解脫的念頭。

從醫師袍換病人服

這突如其來的疾病，將我推到死神面前當頭棒喝，不知從何時開始，眾人所賦予醫師的白色長袍，象徵神聖、權威，如今卻換成了脆弱、無助、恐懼、迷茫的病人服。從沒想過人生的大轉彎，頃刻間就完成了身分、地位、心理以及角色的轉換。

有了這次生病的經歷，讓我對患者的病苦，從原本抽象同情到感同身受，第一次放慢腳步開始調整生活，人生因此有了全新頓悟，原來世上最遙遠的距離莫過於此，明明每天進出醫院，卻無法好好靜下來坐著抽血、做檢查，如同俗話說的：「賣米的人捨不得吃好米，總是將最好的留下來給客人。」

大林慈濟醫院醫師尹文耀除了平日固定的門診、巡病房、演講、教學等，若遇上器官移植的...
大林慈濟醫院醫師尹文耀除了平日固定的門診、巡病房、演講、教學等，若遇上器官移植的手術，這場接力賽就成了體能大考驗。 圖／大林慈濟醫院提供
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開始行醫在消化外科，早期投入移植行列，從事醫療工作近40年，常因工作繁重吃不好、睡不好，除了固定的門診、巡病房、演講、教學等，遇上器官移植手術，接力賽就成了體能大考驗。一般肝臟移植平均12小時以上，腎臟移植也超過6小時，幾乎吃飯、睡覺都在開刀房度過。

療程隔天懂得休息

2012年的一場大病，讓我反思人生的意義！開始以醫師和病人的雙重身分活著，才領悟到，「愛別人的時候，也別忘了愛自己。」世事無常、生命有限，原來在疾病面前，人人都是平等。

不論是誰，病後仍不免恐懼，醫師只是凡人，遇上死亡逼近的讀秒感，恐懼與重生渴求浮現眼前。治療幾個月後，因為與醫師充分合作，並按時回診追蹤，完整接受C型肝炎療程，特別挑選星期五，主要是打完藥物後，全身出現疲倦、痠痛感，周末可以在家休息，星期一又能恢復體力繼續看門診、開刀。

外科醫師的體力得保持在良好狀態，即使無法維持正常作息，多數人還是養成運動習慣。我與人分享生病經歷時，常提到以前爬嘉義縣竹崎鄉的獨立山，別人還在半路，我就已經爬了上、下二趟，但生病之後，只能站在樓梯上用眼睛數階梯，雙腳完全不聽使喚。

還有一次到花蓮上課，因為藥物副作用身體虛弱，不料搭乘手扶梯時突然停電，一時重心不穩，加上反應能力變差，整個人就從手扶梯頂端滑倒到底層，全身多處嚴重挫傷、血流不止。自己也嚇了一跳。

原來腦袋很清楚知道要怎麼防禦，卻絲毫無力抵抗。有了這次經歷，後續只要做完治療，就留在家中休息，不再遠程奔波。

脆弱時刻親友支持

半年後，藥物達到最好療效，我認為除了配合度，還得加上準時度，就像器官移植病人一樣，服藥時間必須固定，這是為了讓體內藥物濃度保持穩定，當然，更重要的還是病人積極配合，才是治療成功的關鍵。

修了這一門生死學分，體驗當病人的感受，才發現許多病人治療成功，背後一定有群體支持力量，不僅是家人、親友、同事的幫忙與鼓勵，同時還營造溫暖的工作環境，讓我可以安心工作、養病，這就是心靈和環境支持，在人最脆弱的時候，扮演了很重要角色。

無論醫療專家有多瞭解疾病、懂得預防，還是無法避免意外，就像開車一樣世事難料，但若能將傷害減到最低，用積極正向的心態去面對，必能順利度過考驗。現在，我更懂得如何投資健康，學會在愛人時勿忘愛自己，唯有健康的身體，才有足夠能量照顧病人。

醫學辭典／C型肝炎

C型肝炎是藉由血液跟體液接觸傳染，C型肝炎病毒感染人體後，潛伏期從2周到3個月不等，平均6到8周。急性感染的臨床表現經常只是輕微不具特異性的症狀，如倦怠、乏力或肌肉痠痛，甚至沒有任何症狀，因此患者常不自覺得到C型肝炎。

尹文耀小檔案

現職

●大林慈濟醫院移植中心主任、減重與代謝手術治療中心主任

●美國匹茲堡與日本京都大學附設醫院移植臨床研究員

●美國外科醫學會院士級會員

●慈濟大學醫學系外科教授

年齡：59歲

出生：緬甸

學歷：緬甸仰光第一醫學院醫學系學士

專長：器官移植、減重與代謝手術、消化外科手術、內視鏡手術

興趣：開刀、旅遊、運動

經歷

●大林慈濟醫院副院長、外科部主任

●花蓮慈濟醫院一般外科主治醫師

●中國醫藥大學北港分院一般外科主治醫師

●成大醫院總醫師、主治醫師

醫師手術慈濟肝炎緬甸
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