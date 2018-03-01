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今彩539第107052期開獎

2018-03-01 20:55中央社 台北1日電

今彩539第107052期開獎，中獎號碼20、08、04、31、39。3星彩中獎號碼681，4星彩中獎號碼2394。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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