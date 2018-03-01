自強號出軌大延誤 旅客怨月台擠滿人

2018-03-01 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



台鐵130次自強號晚間7點14分，在樹林火車站第二月台發生出軌意外，初步研判9車在11B轉轍器一軸出軌，造成其餘班次延誤30到50分鐘。圖／台鐵提供 分享 facebook

台鐵130次自強號晚間7點14分，在樹林火車站第二月台發生出軌意外，初步研判9車在11B轉轍器一軸出軌，造成其餘班次延誤30到50分鐘。

台鐵指出，目前板橋到樹林間以嚮導通信式單線雙向行車，台鐵局已開出救援列車全力搶修中。

130次自強號為EMU300型，車上約380位旅客均未受傷，晚間7點30已全部回到樹林站改乘其它班車。

「天啊，下班時間居然又出問題」有乘客不滿的說，這根本是台鐵的日常，發生意外後車廂斷電斷冷氣還不能出去，要走到第一車廂才能下車等超久。

還有旅客抱怨，台北要南下卻沒提前說只到板橋，讓人從台北車站上車後板橋下車，板橋月台擠滿南下的人，就算說延誤但真的會有車嗎。

號誌故障致自強號出軌 已影響逾上萬人

【中央社台北1日電】

今天晚間一列台鐵自強號在樹林站西正線發生出軌事故，台灣鐵路管理局初步了解，是西正線出發號誌故障造成，幸無人受傷，到晚上9時，已有上萬人受影響。

根據台鐵提供的訊息，130次彰化開往基隆的自強號，今晚7時14分行經樹林站西正線時，轉轍器無法正常運作，造成第8車2軸及第9車4軸出軌，初步了解是號誌故障造成，詳細原因行由保車保安委員會調查。

台鐵統計，到晚上9時，已影響35列次、約1萬1860名旅客，板橋-樹林間仍只能以東正線單線雙向行車，台鐵也全力搶修中，並對旅客表達歉意。

事故發生後，130次車上旅客約380人無人受傷，由站務人員引導改搭其他班車。

根據台鐵規定，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可在1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可在1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。