影╱嘉義燈會今晚彩排 今年「7最」人次可望攀新高

2018-03-01 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



2018台灣燈會今天晚上彩排試燈，明天晚上將由蔡英文總統正式點燈，今年展區位於嘉義縣治特區，距離高鐵嘉義站步行約30分鐘，每5到10分鐘就有一班接駁車，交通部觀光局推估，今年燈會展期最長、場地最大，參觀人次可望超越2016年桃園燈會，也可望造成周邊產值達到145億新台幣。

台灣燈會主燈「忠義天成」明天晚間將蔡英文總統點燈，嘉義縣治特區7大主題、18個燈區全部點亮，也會安排空軍嘉義基地5架F-16戰機衝場表演，燈會今晚彩排試燈時，五架戰機就先通過觀禮台，在嘉義縣長張花冠、交通部次長王國材致詞見證下點亮主燈。

觀光局表示，今年主燈設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，讓世界看見台灣，也歡迎各國旅客來台灣作客，也採用4D折射方式展現光柵片視效，無論自何角度觀賞主燈，皆可欣賞到千變萬化之光學奇幻美景。

副燈係由燈藝師以傳統製燈方式專業製作，分別以「台灣幸福驛站」、「朝日合鳴」等吉祥主題，承繼傳統燈藝文化。開燈台以阿里山日出雲海為主題，阿里山終年雲霧繚繞，名列為台灣八景之一的「日出雲海」更是奇觀，並以此作為開燈臺中央之主畫面。

觀光局長周永暉表示，台灣燈會以2016年桃園燈會達到1800萬人次最多，今年拉長展期、盼能延長旅客停留時間，嘉義縣也準備15條旅遊路線，「很有可能超過桃園燈會」。產值方面，若以停留天數1.5天、平均消費2180來計算，若達到1000萬人次，也能創造218億新台幣。

嘉義縣長張花冠表示今年燈會有「七最」，包含嘉義燈會展期24天是歷年最長、佔地50公頃也是歷年展區最大，也是「地表最強演出」邀請許多國際團隊演出，另外，這次也是「藝術之最」，結合在地、國際藝術，更具有藝術、人文特質，同時結合最新科技，更是第一個與寶可夢、英雄聯盟等電競合作的燈會。

張花冠表示，歷年活動都會號稱「人次上看幾百萬」，今年特別向遠通集團商借eTag設備在主要出口，可明確計算參觀「人數」，並進一步計算停留時間、來源並分析旅遊行為。此外，這次志工也都採悠遊卡計算服務時數，另外也有「無現金市集」，透過悠遊卡、一卡通、icash或happy go都能使用。

詳細活動內容請至2018台灣燈會活動網站。

嘉義燈會今晚試燈。記者雷光涵／攝影 分享 facebook