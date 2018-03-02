一年吃兩次湯圓？一張圖看元宵和湯圓的差別

2018-03-02 12:59 聯合新聞網 食力Foodnext



元宵節吃的元宵是用餡料沾水，在糯米粉中滾製而成。 而包餡湯圓則是先以糯米粉加水揉製糯米粉糰後，將餡料包入搓揉成球型。不過，早期台灣人吃的冬至湯圓，多半沒有包餡，而是粉糰染成紅色，做成紅白2色湯圓。 分享 facebook

採訪／林玉婷 撰文／黃毓棻

冬至吃湯圓，元宵節也吃湯圓？同樣的東西吃2次，您有想過為什麼嗎？其實冬至吃的湯圓，和元宵節吃的元宵，是不同的食物！湯圓與元宵的差別究竟是什麼？

元宵和湯圓，原料都是糯米粉

無論是湯圓、元宵，都是糯米「生粉」做的。所謂的生粉，是米浸泡後濕式磨粉，再乾燥而成的米穀粉。但是，兩者的作法則大有不同。

元宵，是搖出來的

傳統元宵節吃的元宵，是用餡料沾水在裝有糯米粉的竹篩上搖製而成。（攝於大普美藝術蛋糕公司） 分享 facebook

元宵是元宵節時祭拜的供品、食用的點心。製作方式是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，搖晃使之滾動，約莫滾數十次後，取出沾水再放回竹篩內繼續滾動，

如此反覆約7～10次，或是邊滾邊灑水，直到粉末逐漸增厚，從餡料搖晃成一顆顆的元宵。且因為剛搖製好的元宵較軟，需要再冷藏幾小時、讓元宵比較堅實後，再取出重複搖晃2～3次，才能販售。

以傳統方法製作元宵的大普美藝術蛋糕門市經理何承彰表示，為了讓餡料能夠沾附粉末並且滾動時維持形狀不散開，在製作餡料時，會添加從豬板油炸取得的豬油，並加入麥芽糖，讓餡料較為黏硬。而由於靠滾動成形，因此元宵的形狀較不規則，口感吃起來也較鬆，因此煮元宵的水也較煮湯圓的水更為混濁。元宵製作完成後，須盡快食用，若要保存則務必密封冷凍，以免表面裂開。

湯圓，是包出來的

傳統冬至時吃的湯圓，是紅白兩色，用手搓製而成。 分享 facebook

傳統來說，冬至祭拜神明與祖先，使用的供品則是湯圓！傳統冬至所吃的湯圓，並非包餡湯圓，而是將糯米粉和水混合，並染上紅色，直接搓製成紅白二色的湯圓，搭配糖水、甜湯或是鹹湯食用。

現在常吃的包餡湯圓，則是分別做好糯米粉糰和餡料，再把餡料包入糯米粉糰中，搓成球狀。現在的湯圓餡料口味豐富，甜鹹皆宜，無論是紅豆、花生、芝麻，還是抹茶、豬肉等，都能成為湯圓的餡料。

相較於元宵，湯圓製作使用糯米粉糰，含水較多，成品的表面較為平整，口感也較為細膩。在製作時，還能在糯米粉糰中加入些許油脂一起揉製，讓粉糰的質地能夠更加光滑、不黏，更容易搓揉。

無論是湯圓或元宵，吃得開心健康最重要

無論是冬至或元宵節，消費者往往是藉由購買市售的冷凍湯圓來慶祝節日。不過，在享用湯圓的好滋味的同時，也需要注意湯圓的熱量其實不低，吃太多人也會變得更圓！

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