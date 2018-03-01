親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

高醫成功救治罕見急性靜脈血栓病患 登世界頂級期刊

2018-03-01 16:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

李老先生感謝高醫團隊救治得宜。記者徐如宜／攝影
李老先生感謝高醫團隊救治得宜。記者徐如宜／攝影
分享

高齡82歲的李爺爺，去年三月因左下肢急性廣泛靜脈血栓，引起罕見症候群，病情在一天內急轉直下，送到急診室已經左下肢發紫，非常疼痛。高醫整形外科及心臟內科團隊迅速正確判斷，手術搶救恢復循環，但左下肢仍呈現大範圍的靜脈血栓，再使用導管介入性治療溶解大範圍血栓，讓李爺爺免於截肢命運。

高醫成功救治的過程刊登上世界頂尖的新英格蘭醫學期刊 （New England Journal of Medicine），這也是國內整型外科界首次登上這本期刊。高醫外科部長郭耀仁表示，這篇個案發表的「影響因子impact factor」，高達 72.46 ，顯示此案在學術界被引用的频率高，有相當的影響力，也證明了台灣的醫療能力。

現在已可緩步行走的李爺爺說，當時看到自己整條腫脹發紫的左腿，也嚇到了。從家裡四樓走到二樓就癱了走不動，家人趕緊送到醫院，不知道有這麼嚴重，後來就不省人事。能撿回性命真的非常感謝醫師們！

高醫整形外科醫師賴昕隄、黃書鴻，與心臟內科醫師許超及時診斷，判斷因情況嚴重緊急，左下肢末端已無血液循環，立即手術搶救。術後左下肢循環恢復，但因病情嚴重合併休克及急性腎衰竭，入住加護病房數日，積極治療且緊急血液透析穩定病情。因左下肢電腦斷層呈現大範圍的靜脈血栓，再使用導管介入性治療溶解大範圍血栓。後來病患順利出院，腎功能恢復，還免於截肢命運。

郭耀仁表示，栓塞多在動脈，多是慢性，李爺爺在靜脈、又是急性，且靜脈又影響到動脈栓塞，所以罕見。文獻上急性靜脈栓塞死亡率達四成，即使成功救回病人，也有二至五成病人須截肢。此病例因即時診斷、積極搶救、 內外科合作，成功救回這位高齡病患且無需截肢，真的不容易，在新英格蘭醫學期刊網站上也引起熱烈討論。

李老先生（左二）感謝高醫整形外科醫師賴昕隄（左一）、心臟內科醫師許超（右二）與...
李老先生（左二）感謝高醫整形外科醫師賴昕隄（左一）、心臟內科醫師許超（右二）與外科部長郭耀仁（右一）。記者徐如宜／攝影
分享

李老先生左下肢因急性廣泛靜脈血栓，在鬼門關前走一遭，成功救治康復。記者徐如宜／攝...
李老先生左下肢因急性廣泛靜脈血栓，在鬼門關前走一遭，成功救治康復。記者徐如宜／攝影
分享

經救治後，左下肢慢慢恢復正常血色。圖／高醫提供
經救治後，左下肢慢慢恢復正常血色。圖／高醫提供
分享

李老先生左下肢因急性廣泛靜脈血栓，整條腿變成紫色。圖／高醫提供
李老先生左下肢因急性廣泛靜脈血栓，整條腿變成紫色。圖／高醫提供
分享

高醫醫師整形
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

汽柴油5日起估漲4角 98無鉛將破30元

2018-03-01 12:04

新南向旅客成長3成 張景森：發展觀光策略正確

2018-03-01 11:30

如何改善那些口紅無法掩蓋的真相

2018-03-01 11:03

歌手蔡依林感染「皮蛇」 醫師：若在眼睛恐引發失明

2018-03-01 18:00

作業員兼職養家 視力受損險飯碗不保

2018-03-01 17:53

影／新官上任！許銘春勞檢 國光客運兩缺失

2018-03-01 17:53

診斷攝護腺癌有新突破 避免不必要切片風險造福男性

2018-03-01 17:46

桶裝瓦斯3月調降1.8元 小吃攤月省720元

2018-03-01 17:20

平溪天燈節3月2日登場 狗狗版凱蒂貓趴燈超萌

2018-03-01 16:25

兒童取水不及上課 展望會鑿井助非洲童取水

2018-03-01 15:57

影／新南向政策奏效 來台觀光客再創新高

2018-03-01 15:56

放天燈不留垃圾 推紙材環保與文化共存

2018-03-01 15:55

夜間空中轉診傳減 衛福部澄清：該飛就飛

2018-03-01 15:17

影／無人機哪些狀況恐挨罰？民航局宣導短片上架

2018-03-01 15:06

網路衝擊 雄獅總經理：中型旅行社恐被淘汰

2018-03-01 14:41

春天養肝 中醫師教你小方法

2018-03-01 14:27

龍應台憶昔與星雲打「乒乓球」：他徹底贏得我崇敬

2018-03-01 14:26

搶救花蓮觀光「慘」業 普悠瑪觀光專列首發團抵花

2018-03-01 14:24

學者：鰻苗延長捕撈 無異殺雞取卵

2018-03-01 14:19

鰻苗量崩 漁業署延長1個月捕撈期

2018-03-01 14:19

萬物漲價大火延燒 通膨不遠了?

2018-03-01 14:18

地震速報秒級化 新創團隊軟體可植入手機

2018-03-01 14:17

炸雞店胖老爹漲價有原因 家禽業者這樣分析

2018-03-01 14:17

影／台灣國際蘭展3日登場 看見王羲之的「蘭亭序」

2018-03-01 14:13

常喊身體不舒服、易怒 隱性老年憂鬱惹禍

2018-03-01 13:51

不只對呼吸道有影響 空汙同樣傷害眼睛健康

2018-03-01 13:00

天氣變穩定 高屏地區空品「紅害」

2018-03-01 12:23

賞櫻季將開始 日韓值得造訪賞櫻地點看這裡

2018-03-01 12:13

退休10年早餐吃燕麥 很養生竟罹肝癌

2018-03-01 12:05

白肉雞大缺貨漲不停 農委會：盼月底前增養小雞

2018-03-01 11:59

Visa調查 全球旅客平均旅程縮短到8個晚上

2018-03-01 11:46

國際航班準點率新基準 飛機後推加15分

2018-03-01 11:30

春天如何養肝護肝？ 中醫師教你這些小秘訣

2018-03-01 11:15

愛美貪便宜 打低價微整形針劑險毀容

2018-03-01 11:00

鳥仔腳、不夠man…瘦子把不到妹 用一張嘴自救

2018-03-01 11:00

胖老爹漲價有原因 家禽業者：小雞1年內漲7、8次

2018-03-01 10:59

影／日本糖果祭典超特別 喜見秋田犬遊行

2018-03-01 10:17

草與青苔的組合 獲磁磚設計大賽金獎

2018-03-01 08:51

把握好天氣！彭啟明：今起4天回溫轉晴 早晚易濃霧

2018-03-01 08:33
看更多

熱門文章

「離島病人好可憐…」 醫師每次空中轉診都簽生死狀

2018-02-28 22:33

25歲正妹被偷拍「閃」不停… 高度近視錯覺啦！

2018-02-28 23:13

小杯、濃粹咖啡買不到了！連鎖超商咖啡35元起跳

2018-03-01 13:13

退休10年早餐吃燕麥 很養生竟罹肝癌

2018-03-01 12:05

陸對台醫釋利多 國內醫師：政治意味濃

2018-02-28 19:07

台美混血美女聽不見卻當上主持人！自揭秘密網友都哭了

2018-02-28 22:42

明起到周日不斷回暖 高溫上看31度

2018-02-28 18:45

不漲反降！無印良品、IKEA價格調降 荷包省10%

2018-03-01 12:11

沒我無法空中轉診…熱血簽下「生死狀」

2018-03-01 00:02

吳德榮：明天高溫可達30度 周六日可能更熱

2018-03-01 06:15

自閉自嗨愛台灣 廖咸浩：台灣比利林恩化

2018-02-28 20:52

婆媳之間／局外人到自己人

2018-03-01 06:00

勞動部長突襲勞檢 客運業者嗆：出爾反爾

2018-03-01 15:29

生活點滴／溫馨的賣場邂逅

2018-03-01 06:00

今日星座運勢／牡羊 心念善良積善緣 有桃花助運勢

2018-03-01 00:00

黑鷹教訓／離島空中轉診 非必要不夜航

2018-03-01 00:02

把握好天氣！彭啟明：今起4天回溫轉晴 早晚易濃霧

2018-03-01 08:33

鳥仔腳、不夠man…瘦子把不到妹 用一張嘴自救

2018-03-01 11:00

兩代不合！瓊瑤揮別皇冠 花落城邦

2018-02-28 22:09

IKEA絕版出清品下殺5折起 熱門推車千元有找

2018-03-01 11:04

回暖了！今起到周日 高溫上看31度

2018-03-01 05:04

富比士旅遊指南評鑑 台灣7酒店獲肯定

2018-02-28 19:53

親子手牽手／該給孩子什麼樣的吸管？

2018-03-01 06:00

離島居民的命不值？ 醫師忍不住叫屈

2018-02-28 22:34

胖老爹漲價有原因 家禽業者：小雞1年內漲7、8次

2018-03-01 10:59

國人攝取蔬果調查 這個城市第一名

2018-02-28 21:23

網路衝擊 雄獅總經理：中型旅行社恐被淘汰

2018-03-01 14:41

小龍女為何不老？ 原來絕情谷有這妙處

2018-02-28 21:45

流線型、大空間 3款話題旅行車正夯

2018-02-28 22:42

情緒勒索作者新書爆關係黑洞 兩代爭執因父母沒安全感

2018-02-28 22:58

謝欣穎藏不住喜悅 新歡D先生浮出水面？

2018-03-01 16:28

是誰讓白先勇甘於當「特約記者」? 原來是他

2018-02-28 23:04

孫芸芸和Melody撞包又拎出國 真是名媛包款新寵兒

2018-03-01 16:26

黑鷹失事後 衛福部重整離島醫療的方法有這些

2018-02-28 22:34

不只衛生紙！威秀、國賓影城電影票也要漲10元

2018-03-01 14:14

春天如何養肝護肝？ 中醫師教你這些小秘訣

2018-03-01 11:15

【塔羅】你離結婚還有多遠？

2018-03-01 09:00

汽柴油5日起估漲4角 98無鉛將破30元

2018-03-01 12:04

搶救花蓮觀光「慘」業 普悠瑪觀光專列首發團抵花

2018-03-01 14:24

友達光電招千人 新鮮人可先報到再服役

2018-03-01 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top