高醫成功救治罕見急性靜脈血栓病患 登世界頂級期刊

2018-03-01 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



李老先生感謝高醫團隊救治得宜。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高齡82歲的李爺爺，去年三月因左下肢急性廣泛靜脈血栓，引起罕見症候群，病情在一天內急轉直下，送到急診室已經左下肢發紫，非常疼痛。高醫整形外科及心臟內科團隊迅速正確判斷，手術搶救恢復循環，但左下肢仍呈現大範圍的靜脈血栓，再使用導管介入性治療溶解大範圍血栓，讓李爺爺免於截肢命運。

高醫成功救治的過程刊登上世界頂尖的新英格蘭醫學期刊 （New England Journal of Medicine），這也是國內整型外科界首次登上這本期刊。高醫外科部長郭耀仁表示，這篇個案發表的「影響因子impact factor」，高達 72.46 ，顯示此案在學術界被引用的频率高，有相當的影響力，也證明了台灣的醫療能力。

現在已可緩步行走的李爺爺說，當時看到自己整條腫脹發紫的左腿，也嚇到了。從家裡四樓走到二樓就癱了走不動，家人趕緊送到醫院，不知道有這麼嚴重，後來就不省人事。能撿回性命真的非常感謝醫師們！

高醫整形外科醫師賴昕隄、黃書鴻，與心臟內科醫師許超及時診斷，判斷因情況嚴重緊急，左下肢末端已無血液循環，立即手術搶救。術後左下肢循環恢復，但因病情嚴重合併休克及急性腎衰竭，入住加護病房數日，積極治療且緊急血液透析穩定病情。因左下肢電腦斷層呈現大範圍的靜脈血栓，再使用導管介入性治療溶解大範圍血栓。後來病患順利出院，腎功能恢復，還免於截肢命運。

郭耀仁表示，栓塞多在動脈，多是慢性，李爺爺在靜脈、又是急性，且靜脈又影響到動脈栓塞，所以罕見。文獻上急性靜脈栓塞死亡率達四成，即使成功救回病人，也有二至五成病人須截肢。此病例因即時診斷、積極搶救、 內外科合作，成功救回這位高齡病患且無需截肢，真的不容易，在新英格蘭醫學期刊網站上也引起熱烈討論。

李老先生（左二）感謝高醫整形外科醫師賴昕隄（左一）、心臟內科醫師許超（右二）與外科部長郭耀仁（右一）。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

李老先生左下肢因急性廣泛靜脈血栓，在鬼門關前走一遭，成功救治康復。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

經救治後，左下肢慢慢恢復正常血色。圖／高醫提供 分享 facebook