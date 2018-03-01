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新南向缺人才 教育部設新住民產攜專班

2018-03-01 12:37聯合報 記者林良齊╱即時報導

國教署為因應新住民子女教育的需求，研擬「補助高級中等學校辦理新住民子女國際培力產學專班實施要點」，補助高職的新住民子女產學專班，於107學年度起實施，提供新住民子女發揮特有語文優勢的空間，讓新住民子女能成為企業團體前往東南亞開疆闢土的先鋒人才。

教育部統計，94學年度至106學年間，國民教育階段住民子女學生數自6萬258人大幅增加至18萬1301人。因此國教署希望透過推動積極的政策作為，協助新住民及其子女順利融入台灣社會，深化新住民子女所兼具的發展優勢。

而過去在南向國家的台商經常向教育部反映，希望政府能培養台灣的學生成為海外企業的幹部人才，因此教育部擬定新住民產學專班，希望針對廠商所需求的人力，以抽離式專班的方式，也強化語文的學習。就讀大學時則與台商企業的母公司合作，就讀大學時就進入公司成為正式員工。一方面累積工作經驗；一方面深化企業管理的知識。在大學畢業後，由公司有系統地外派到海外的生產據點，能立刻成為基層的管理幹部。

教育部國教署組長蔡志明表示，目前包括高雄中山工商、彰化達德商工將分別與鄰近的高雄正修科大及彰化建國科大有合作開設新住民產學專班的意願，最快在下半年就能成班協助新住民子女進修、也培育他們成為新南向的人才。

新住民教育部台商
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