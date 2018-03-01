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玉山計畫解人才危機？賀陳弘：七年之病非單一藥方可解

2018-03-01 12:11聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

清大校長賀陳弘。聯合報系資料照
清大校長賀陳弘。聯合報系資料照
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大陸公布惠台31條措施，教育部重申玉山學者及高教深耕計畫的彈薪制，作為留才的解方。清華大學校長賀陳弘表示，人才的危機，不是單一藥方可以解決，問題是大學太多、經費又雨露均霑，無法「築巢引鳳」，就好比房子不穩固，室內裝潢再漂亮也沒用，遇到地震就倒。

賀陳弘指出，人才危機並不是一兩年才出現的問題，他比喻作「七年之病」，是多年累積且是結構性問題，因此不是單一藥方可以解決的。

「七年之病，求三年之艾」出自《孟子·離婁上》，教育部成語辭典的解釋為：病久了才去尋找治這種病的艾葉，比喻凡事要平時準備，事到臨頭再想辦法就來不及。

賀陳弘說，青年玉山計畫有指標意義，可以吸引到特殊人才，但只能處理幾百人問題，要解決幾千名老師問題，就不是單一政策可以奏功。這是結構性問題，他用「築巢引鳳」作比喻，台灣高教問題是「巢太多」，必須清理小巢，重整大學數量和類型重整，才會有競爭力，因為「鳳（人才）也會挑巢」。

教育部高教深耕計畫，除了兩所大學未提出申請沒給經費，等於是統統有獎，賀陳弘表示，大學數量太多，加上雨露均霑的資源分配，會讓高教效能變弱。如果先把大學校數減少，雨露均霑未嘗不是好政策。否則就像房子結構不好，室內裝潢做再漂亮也不持久。

另外，年金改革讓大學教師和中小學教師「一鍋炒」，賀陳弘指出，年改是為了解決退休金財政負擔及轉型正義，但把大學教師和中小學教師同一標準處理，造成教授有機會就出走，國外攬才困難度增加，其實大學教師人數不到中小學教師數的1/10，分開處理，對政府財政負擔不大，又能使留才、攬才有正面影響，這個問題不能不解決。

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