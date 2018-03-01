退休10年早餐吃燕麥 很養生竟罹肝癌

2018-03-01 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市62歲黃姓婦人年經時曾擔任看護，10年前退休後生活養生，早上吃燕麥粥也在廟裡當志工，沒有煩惱，半年前因腰酸、疲倦，以為是腎問題，轉診到台中榮總，發現右腎有水泡，左肝有一顆13公分腫瘤，為肝癌一期，當下難以接受，「身體健康，沒有煩沒惱竟罹癌」，經醫師說明後，她上個月經腹腔鏡開刀後，復原良好，今天她現身說法，「還好腰痛，幸運檢查出肝癌」，感恩不已。

台中榮總一般外科醫師羅少喬說，酒精性肝炎、家族史、BC肝炎是罹患肝癌的高危險群，建議每三到六個月，做腹部超音波檢查，一般民眾若發現莫名疲勞、黃疸、下腫水腫，請即早接受治療。

黃姓婦人說，她十年前退休後，飲食清淡，不菸不酒，每年都會定期檢查，有運動，在半年前右背痛、腰痠，透過補眠還是覺得累，經到診所求診後，轉診到台中榮總，發現右腎有7公分的水泡，順道做肝檢查，發現左肝有13公分大的肝腫瘤，經醫師羅少喬評估後，採腹腔鏡開刀，一周後出院，現在每三個月定期追蹤。