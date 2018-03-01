白肉雞大缺貨漲不停 農委會：盼月底前增養小雞

2018-03-01 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會畜牧處年前已經開過多次會議，商討因應對策，初步先解決小雞孵化育成率不佳的問題，強化整體白肉雞供應端的穩定，希望從今年3月底前就能開始增養。聯合報系資料照 分享 facebook 農委會畜牧處年前已經開過多次會議，商討因應對策，初步先解決小雞孵化育成率不佳的問題，強化整體白肉雞供應端的穩定，希望從今年3月底前就能開始增養。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，這幾年業者開發了白肉雞許多不一樣的消費市場，比如炸雞、雞排、鹽酥雞等，這些都使得台灣的白肉雞消費量還在持續成長中，過年前需求量最高每周需要420萬隻左右，平時供應最起碼是380萬隻，現在整體缺口，每周缺了20萬隻。

他表示，白肉雞的生產整個上、中、下游都出現狀況。上游種雞場育成率狀況不好，有一說是因為黴漿菌感染，另一說則是禽流感；春節前畜牧處以及防檢局也派人到種雞場進行檢體分析，希望找出育成率不佳的原因。

王忠恕表示，白肉雞上游的雛雞入雛量明顯不夠，就連電宰廠的屠宰量也必須檢討，否則一直漲價也不是辦法，若不解決問題，白肉雞一路往上漲價，與進口白肉雞的價差越拉越大，會把市場拱手讓人，這是不得不重視的危機。

他說，現在市場白肉雞大缺貨，連電宰廠都無雞可殺，這些一連串的問題，生物安全周期無法這麼快就解決眼前的問題，加上台灣白肉雞的消費量、需求持續攀升，因此農委會現在要強化供應鏈穩定，希望最快3月底前，能請業者增養。