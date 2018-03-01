壓力大視力模糊 中心漿液性視網膜病變

2018-03-01 12:29 中央社 台中1日電



陳姓男子從事作業員肩負全家六口生計，一年前他突然發現右眼模糊，且影像變得扭曲變形，就醫檢查才知罹患「中心漿液性視網膜病變」，經治療視力成功恢復，讓他順利保住工作。

亞洲大學附屬醫院眼科視網膜中心主任張耀中今天受訪表示，陳姓患者一年前右眼開始模糊，看東西時物品經常無故放大或縮小，且對色彩的敏感度大幅降低，害得他工作不順，工作差點不保。

患者擔心萬一失業，全家經濟恐陷入困境，先在診所反覆看診，卻遲不見效，便決定到醫院檢查。張耀中指出，患者經眼底螢光攝影檢查後，確診罹患「中心漿液性視網膜病變」。

患者右眼因視網膜排水不良，造成黃斑部視網膜下嚴重積水，視力僅剩0.3，透過「光動力雷射治療」，一週後積水問題解除，經過一個月，視力上升到0.8，讓他恢復工作中原有的良好表現。

張耀中指出，「中心漿液性視網膜病變」好發30到50歲的男性，目前致病原因不明，患者大多是具有性急、沒耐心、工作狂等特點的「A型人格」，研判誘發因子與壓力大、容易緊張、生活勞累、情緒波動大等有關。

有的患者因黃斑部水腫後，會在3至4個月內自行吸收，並伴隨視力恢復，但慢性患者採「光動力雷射治療」是最好的治療方式。

張耀中提醒，民眾若黃斑部積水問題超過三個月，或一年內症狀反覆出現2至3次，則可考慮接受「光動力雷射治療」；老化、吸菸、壓力、長期滑手機都會影響黃斑部的健康，應盡量避免，學習放鬆減輕壓力，並充分休息。