Visa調查 全球旅客平均旅程縮短到8個晚上

2018-03-01 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



Visa今天(1日)發表去、2017年旅遊市場綜合調查，發現有6大總體趨勢，包括旅程愈來愈短，全球旅客平均旅程是「8個晚上」，較2013年「平均10晚」時間縮短。記者孫中英／攝影 分享 facebook Visa今天(1日)發表去、2017年旅遊市場綜合調查，發現有6大總體趨勢。

1.是旅程愈來愈短，Visa表示，全球旅客平均旅程是「8個晚上」，較2013年「平均10晚」時間縮短。

2.出國旅遊次數愈來越多。從過去2年平均2.5次，提高到未來2年平均2.7次，美洲過去2年，在旅行次數方面領先，2017年平均次數已達3.2次。

3.科技幫助旅客享受更完善的旅遊體驗。Visa表示，有88%旅客在國外旅行時會使用網路，近半數、約44%旅客表示，會使用「交通工具共乘App」走訪各地。

4.旅遊目的目益多元。Visa表示，11%全球旅客在旅程中會「同時拜訪多個國家」。

5.日本、美國和澳洲是最多遊客到訪目的地。Visa表示，過去兩年，日本已取代美國，成為全球旅客最青睞的旅遊目的地，這也與各區域旅客偏好有關，像亞太旅客特別喜愛去日本旅遊，美國旅客偏好歐洲，但墨西哥、加拿大和日本，也是美國旅客嚮往的目的地。

6.旅行支出最多是中東國家民眾。Visa表示，就整體旅程花費而言(包括預訂及在目的地的實際開銷)，沙烏地阿拉伯旅客位居第1，其次依序為中國、澳洲、美國和科威特旅客。

Visa表示，儘管許多旅客在度假時使用支付卡，但多數、77%仍喜歡使用現金購物，調查發現，全球旅客每趟旅行平均花費1,793美元、約5.3萬台幣。而為攜帶更多現金，有72%旅客出發前會兌換外匯，約有10%旅客會在旅遊當地國使用ATM提款，尤其來自歐洲、中東和非洲的旅客在旅程中，較有可能使用ATM提款。有高達87%的旅客，在旅行結束後仍「剩有現金」，僅29%旅客會換回自己國家的貨幣，未換回的貨幣若取中間值約123美元、約台幣3690元。